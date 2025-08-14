Crime em 2023

Cinco homens são indiciados por morte ordenada pelo 'tribunal do tráfico' na Serra

Investigação aponta que vítimas foram julgadas e punidas após tentarem furtar uma moto em área de intenso comércio de drogas da cidade

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:31

Cinco homens foram indiciados pela morte de Victor Quintaes Oliveira, de 24 anos, e pela tentativa de homicídio de outro jovem, de 26 anos, ocorridas em 29 de dezembro de 2023, no bairro São Geraldo, na Serra.

As investigações, conduzidas pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, concluíram que as vítimas foram alvo do chamado “tribunal do tráfico” após tentarem furtar uma motocicleta na região.

Quatro suspeitos foram presos e um segue foragido. São eles:

Everson Fernando Pereira dos Santos - "Pita", 25 Anos; Eduardo Boone de Jesus (21 Anos); Adryel Marcos Souza - "Cocão", 20 anos; Diego Henrique da Silva Ferreira - "Loirinho", 26 anos; Felipe Valério da Costa Falcão, 32 anos (foragido).



Presos, da esquerda para a direita: Everson Fernando, Eduardo Boone, Adryel Marcos Souza, Diego Henrique. Foragido: Felipe Valério da Costa Falcão Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da DHPP da Serra, as duas vítimas tinham passagens por roubo desde a adolescência. No dia do crime, elas foram até o bairro São Geraldo e tentaram furtar uma moto em uma área de intenso tráfico de drogas.



A motocicleta, que pertencia a Felipe Valério, estava estacionada em frente a um beco onde morava Eduardo Boone. Os jovens tentaram quebrar a ignição, mas não conseguiram e desistiram.

Ao deixar o bairro, foram surpreendidos por Felipe e Everson. As vítimas tentaram fugir, mas foram perseguidas e alcançadas. Felipe fechou a moto em que estavam, desceu armado e disparou contra o veículo, obrigando-os a parar.

Victor conseguiu correr, enquanto o condutor da moto foi colocado à força dentro do carro dos suspeitos. Durante o trajeto, a vítima abriu a porta e conseguiu sair. "O Everson também desembarca, efetua um disparo na direção do condutor da motocicleta que estava correndo. O disparo transfixa o capacete e atinge a cabeça do condutor de raspão. Ele vai até um posto, pede socorro e é socorrido até a UPA de Carapina”, explicou o delegado.

Victor, por sua vez, correu em direção à Rodovia Norte Sul, mas foi alcançado por Eduardo. Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram o jovem rendido no chão e agredido com golpes de vassoura, principalmente na cabeça.

Com a vítima bastante machucada, eles colocam Victor no veículo de Felipe, levam até a rua Rio de Janeiro, e ali terminam de executar ele com golpes de madeira desferidos por Felipe, Everson, Adryel e Diego Rodrigo Sandi Mori Delegado

Os cinco foram indiciados por homicídio qualificado — por motivo torpe e meio cruel, sem possibilidade de defesa da vítima — e por tentativa de homicídio com as mesmas qualificadoras contra o jovem de 26 anos. Eles já são réus em ação penal.

Everson foi preso no dia 11 de junho. Na casa dele, a polícia apreendeu uma pistola, drogas e material para embalo de entorpecentes. Além do mandado de prisão por esse homicídio, ele foi autuado em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Segundo o delegado, o detido é investigado por outros homicídios na Serra.

Material apreendido pela polícia na investigaçao que elucidou um homicídio na Serra, ocorrido em 2023 Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Antes da prisão de junho, Everson já havia sido detido em fevereiro de 2024 e libertado em dezembro do mesmo ano. Mesmo dentro do presídio, ele ordenava assassinatos, segundo a polícia.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

