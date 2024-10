Morto por engano

Jovem assassinado na frente da mãe na Serra era inocente, diz delegado

Polícia diz que João Lucas Souza da Silva, de 21 anos, não tinha ligação com tráfico; a mãe dele, que viu jovem ser morto, também foi baleada quando segurava a filha bebê no colo

João Lucas Souza da Silva, de 21 anos, foi morto e a mãe dele também foi baleada. (Divulgação | PCES)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

A Polícia Civil divulgou, nesta quinta-feira (10), detalhes sobre o inquérito do assassinato de João Lucas Souza da Silva, de 21 anos, morto na frente da mãe dele – uma mulher de 36 anos que também foi baleada, mas sobreviveu – no último domingo (6), no bairro São Diogo I, na Serra. O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, disse em coletiva de imprensa que traficantes da região pensaram que o jovem estava vendendo drogas na região, mas as investigações apontaram que a vítima era inocente.

Quatro suspeitos foram detidos por envolvimento no homicídio de João Lucas e tentativa de homicídio da mãe dele. São eles: Guilherme Dutra Viana Teixeira, de 21 anos, Lucas Rodrigues Machado, de 20, e dois adolescentes, ambos com 17 anos. Segundo a Polícia Civil, um dos menores teria atirado na vítima na frente da mãe, que estava segurando no colo a filha, uma bebê de um ano e 10 meses. Ao vê-la desesperada, Lucas pegou a arma e atirou na mulher, que foi socorrida e levada para um hospital, mas já teve alta.

Suspeitos do assassinato João Lucas Souza da Silva, de 21 anos. (Divulgação | PCES)

Lucas foi preso ainda no domingo, dia do crime, conforme já havia noticiado A Gazeta. Guilherme e um dos adolescentes foram capturados no dia seguinte, na segunda-feira (7). Na quarta-feira (9), o outro adolescente foi apreendido e confessou o envolvimento no crime. "Com os dois detidos na segunda-feira, foram encontradas drogas, material para embalo, dois rádios comunicadores, anotações para o tráfico e R$ 1.273 oriundos da venda de drogas. Por esse motivo, eles também foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas", disse o delegado.

Nós podemos afirmar, com absoluta certeza, que a vítima foi morta de maneira covarde e sem dever absolutamente nada para o crime. Rodrigo Sandi Mori • Delegado chefe da DHPP da Serra

"Guilherme, que atua como gerente do tráfico de drogas na região da 'favelinha', no bairro São Diogo II, acreditava que a vítima estava vendendo drogas por conta própria e, consequentemente, atrapalhando o tráfico local. Por esse motivo, ele ordenou a execução da vítima. Porém, é importante ressaltar que a vítima não tinha qualquer tipo de envolvimento com o crime. Nunca havia sido presa antes. Ele só ia ao bairro São Diogo aos finais de semana para visitar a mãe e os irmãos. Nós podemos afirmar, com absoluta certeza, que a vítima foi morta de maneira covarde e sem dever absolutamente nada para o crime", disse o chefe da DHPP da Serra.

Morto na frente da mãe e de um bebê

O delegado Rodrigo Sandi Mori também deu mais detalhes do que teria acontecido no dia do crime. Devido à suspeita de que João vendia drogas por conta própria na região, Guilherme Teixeira, 21, ordenou a execução. Ele mandou um dos adolescentes ir até a casa da família da vítima e matá-la quando João estivesse sozinho em casa. Chegando lá, a vítima se recusou a sair de casa. Guilherme, então, mandou Lucas e outro adolescente para realizar o crime.

A dupla foi até a casa e encontrou a João, a mãe dele e um bebê de um ano e 10 meses. "Sem dizer nada, o adolescente sacou a arma, uma pistola 9mm, e começou a disparar. Dois dos disparos atingiram o pescoço e o peito da vítima, ocasionando o óbito dela no local", relatou o delegado.

A mãe, desesperada, teria pedido para que o adolescente parasse de atirar. Nesse momento, Lucas Rodrigues Machado, teria tomado a arma da mão do adolescente e atirado contra a mãe de João, com a intenção de matá-la, momento em que ela foi atingida no braço. A mulher, de 36 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e, posteriormente, recebeu alta hospitalar.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, falou sobre o crime "Um menino que tinha a vida toda pela frente ser morto nessas condições, na frente da mãe. Mas a polícia agiu rápido e conseguiu prender todos. Eu espero que eles reflitam muito no que fizeram e que paguem por esse crime", disse.

Segundo as investigações da Polícia Civil, Guilherme Dutra Viana Teixeira, 21 anos, seria o gerente do tráfico na região e é suspeito de ser o mandante do crime. Lucas Rodrigues Machado, 20 anos, é suspeito de ser um dos executores do crime. Veja, na galeria abaixo, quem são os envolvidos, conforme o inquérito policial.

Guilherme Dutra Viana Teixeira é apontado como líder do tráfico na região da favelinha, em São Diogo, Serra. Ele já tem outras passagens pelo sistema prisional, em 2021, 2022 e 2023. Ele tem duas condenações por tráfico de drogas e, agora, responderá também por homicídio e corrupção de menores.

