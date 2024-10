Suspeito de matar jovem e deixar mãe dele ferida é preso na Serra

Rapaz assassinado estava visitando a mãe quando foi assassinado e a mãe dele acabou baleada; segundo a Polícia Civil, crime estaria ligado a disputas relacionadas ao tráfico

Familiares relataram para a reportagem da TV Gazeta que João morava no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, e estava na Serra para visitar a mãe, que acabou baleada no braço. A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. A equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e, ao chegar ao local, encontrou João Lucas já sem vida.