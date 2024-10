Quatro pessoas são baleadas perto de bar por três suspeitos na Serra

PM disse que, conforme testemunhas, três indivíduos saltaram de um carro preto e atiraram contra um grupo, baleando dois rapazes e duas jovens

Três pessoas desceram do carro e, logo em seguida, começaram a atirar em direção a um grupo de pessoas, que se dispersou. Quatro pessoas acabaram baleadas: um jovem de 19 anos (atingido no tórax e na perna esquerda); uma mulher de 23 (baleada no abdômen e na região pélvica); um homem sem idade informada (levou tiro nas nádegas) e uma jovem de 19 anos (baleada no braço esquerdo). A Polícia Militar descreveu na ocorrência local onde o crime ocorreu é conhecido por disputas relacionadas ao tráfico de drogas.