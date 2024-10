Motorista é preso em flagrante após atropelar e matar pedestre em São Mateus

O motorista do carro, um homem de 43 anos, fugiu sem prestar socorro à vítima. Ele foi identificado em outro bairro e apresentava sinais de embriaguez

O idoso identificado como Manoel Chaves dos Santos, de 69 anos, morreu após ser atropelado por um carro no bairro Aroeira, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (4).

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro à vítima. No bairro Solar, os policiais identificaram um veículo com as mesmas características e com marcas da batida na parte da frente. O condutor, um homem de 43 anos, foi identificado e apresentava sinais de embriaguez, sendo confeccionado o Exame de Constatação de Capacidade Psicomotora.