Batida entre três carros deixa trânsito lento na Avenida Maruípe

A PM soube do caso após ser acionada por equipe do PA com a informação de que a mulher vítima das agressões foi levada ao local por um indivíduo. No local, os policiais fizeram contato com a assistente social responsável pelo atendimento, e a profissional informou à polícia sobre a agressão com a enxada, que provocou um corte profundo no crânio da vítima.