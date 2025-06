Em flagrante

Funcionário é preso suspeito de desviar dinheiro de empresa em Linhares

Polícia aponta que desconfiança do proprietário resultou em constatação de prática de delito que levou à prisão de Daniel Mendes Lanes, de 24 anos, nesta terça-feira (3)

Um homem de 24 anos, identificado pela Polícia Civil como Daniel Mendes Lanes, foi preso nesta terça-feira (3), suspeito de desviar recursos da empresa em que trabalhava — do setor de eletrônicos — em um bairro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A desconfiança do proprietário antecedeu o flagrante que resultou na prisão do suspeito.>