Crime brutal

PMs são presos e vão responder por morte de adolescente jogado da Segunda Ponte

Investigação aponta que jovem havia sido liberado por delegado e deveria ser levado para casa, mas foi executado durante o trajeto. Caso aconteceu no dia 18 de fevereiro deste ano

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 3 de junho de 2025 às 22:25

Leicester Ladário observa as fotos do filho, que morreu após ser jogado da Segunda Ponte em fevereiro deste ano Crédito: Daniel Marçal | Arquivo Pessoal

Três policiais militares foram presos sob suspeita de assassinato do adolescente Kaylan Ladário dos Santos, de 17 anos. No dia 18 de fevereiro deste ano, o jovem foi arremessado da Segunda Ponte, entre Vitória, Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória. O corpo foi encontrado boiando por um pescador, já na orla cariaciquense, no dia seguinte.>

Os nomes dos policiais militares presos não foram divulgados porque o advogado de um deles entrou com um pedido de sigilo no processo, que foi aceito pela Justiça – a reportagem de A Gazeta solicitou as informações à corporação, mas não foi atendida. Os PMs foram indiciados por homicídio qualificado, em razão da impossibilidade de defesa da vítima.>

A mãe do jovem, Leicester Ladário, disse que a prisão foi realizada na quarta-feira da semana passada (28). Em resposta à demanda, a PM confirmou, em nota, que policiais militares foram detidos na última semana.>

"Eles se apresentaram voluntariamente no Quartel do Comando-Geral e foram encaminhados ao Presídio Militar (em Maruípe)", salientou a PM.>

>

A Polícia Civil, por sua vez, informou que o Inquérito Policial foi presidido pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, com o indiciamento dos militares por homicídio qualificado, em razão da impossibilidade de defesa da vítima. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) ofereceu denúncia nos mesmos termos. Não há outros detalhes que possam ser repassados, tendo em vista que o caso tramita sob sigilo judicial.>

A Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Espírito Santo (ASPRA-ES) afirmou que não está prestando assessoria jurídica aos envolvidos. >

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dos policiais e o espaço segue aberto para um posicionamento. >

"Nenhuma mãe deveria passar por isso"

Na madrugada do dia 18, por volta de duas horas da madrugada, após ser constatado pelo delegado de plantão que Kaylan Ladário deveria ser liberado, os policiais tentaram entrar em contato com a mãe, Leicester Ladário, para buscar o filho, mas devido ao horário ela não ouviu a ligação. Duas horas depois, a mãe retornou a ligação, quando foi informada que a vítima não estava mais na delegacia.>

Leicester Ladário, mãe do jovem arremessado da Segunda Ponte, relatou a angústia sentida pela morte filho Crédito: Pablo Campos

"Quando cheguei na delegacia disseram que meu filho esteve lá, mas foi liberado. Eu questionei os policiais por que fizeram isso sem a minha presença, e nem eles souberam explicar. Comecei a procurá-lo com os amigos, mas ninguém tinha notícias. Registrei o desaparecimento no dia 19, e o próprio delegado da Polícia Civil achou estranho ele ter sido liberado. No mesmo dia, às 16h, recebi a ligação: encontraram o corpo dele na orla. Era o meu filho", disse Leicester ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.>

Meses depois da morte do filho, a auxiliar administrativa teve acesso às imagens do momento em que o adolescente é jogado da Segunda Ponte – as gravações foram anexadas ao inquérito policial e não foram divulgadas pela polícia. A mãe, foi até a delegacia, onde assistiu ao vídeo.>

Eu vi eles jogando o meu filho. Meu filho estava vivo, ele estava vivo! Eles pararam o carro em cima da Segunda Ponte e jogaram o meu filho lá de cima. Viram ele se debatendo e, mesmo assim, simplesmente entraram no carro e foram embora. Meu filho não sabia nadar. Eles viram o desespero dele" Leicester Ladário Mãe de Kaylan

"Foi muito angustiante, porque eu tinha certeza de que meu filho não fugiu, que fizeram alguma coisa com ele. Eu sabia que os policiais estavam mentindo, mas não sabia o que, de fato, tinha acontecido. Quando vi a imagem, foi o pior momento. Pensei: ‘eu podia ter atendido o telefone, podia estar lá na hora, talvez tivesse conseguido ajudar’. Fico imaginando meu filho sendo jogado na água sem saber nadar, tentando puxar o ar e só puxando água. Foi a pior sensação da minha vida. Nenhuma mãe deveria passar por isso. Meu filho tinha só 17 anos", emocionou-se. >

Mandado de apreensão

No dia de 18 de fevereiro, quando Kaylan foi abordado no bairro Aparecida, em Cariacica, devido a um mandado de apreensão em aberto, o jovem foi levado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde se constatou que o documento estava vencido. O delegado orientou os policiais a levarem o adolescente de volta para casa. No trajeto, eles teriam desviado do caminho e, conforme investigação da Polícia Civil, jogaram Kaylan da ponte.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta