Ministério Público denuncia motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha

O órgão estadual ainda requereu que ele seja julgado perante o Tribunal do Júri e condenado também por fugir do local sem prestar assistência

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha, formalizou denúncia contra o motorista que atropelou mãe e filha que passavam pela faixa de pedestres em frente ao PA da Glória, em Vila Velha, em 21 de agosto. A menina Laura Beatriz, de 5 anos, teve morte cerebral confirmada dois dias após o acidente.

Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, de 20 anos, está preso preventivamente desde o dia 27 de agosto. A denúncia relata que ele conduzia o veículo acima do limite de velocidade do trecho, tendo ignorado a sinalização ao furar o sinal que estava aberto para pedestres, assumindo assim o risco consciente de causar o acidente. O MPES também pontuou que, após o atropelamento, o motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.