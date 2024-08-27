Motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha é preso

Após ser preso e levado para a Delegacia Delitos de Trânsito, o motorista foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O advogado Rômulo Almeida Delai, que assumiu a defesa de Wenderson, informou ao repórter Vinícius Zagoto, de A Gazeta, que o cliente se dirigia até a Delegacia de Delitos de Trânsito, quando o veículo foi abordado pela Guarda Municipal na altura do viaduto em frente à Ufes. A defesa salientou ainda que o delegado e ele já esperavam pelo motorista na DDT, quando ocorreu a prisão.

"Conforme dito no vídeo gravado por Wenderson no dia 22 de agosto, em que pede perdão pelo atropelamento, ele honrou o compromisso de se entregar, após a defesa tomar ciência do mandado de prisão, às 13h20 desta terça-feira (27), quando teve acesso ao mandado de prisão. A partir daí foi combinado um horário e o acompanhamos até a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito", disse.

O advogado informou ainda que dará mais informações assim que estudar o inquérito e afirmou que vai aguardar os laudos da perícia sobre o acidente.

Em atendimento à imprensa na noite desta terça-feira (27) o inspetor Victor do Grupamento Tático Operacional (GTO), que participou da localização de Wenderson, disse que ele estava em um carro com um homem e uma mulher.

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"A Hilux seguia em direção a Jardim da Penha quando abordamos no ponto de bloqueio. A motorista informou que estavam levando uma pessoa com mandado de prisão em aberto. Constatamos que era o rapaz no sistema e ele não resistiu, quando o conduzimos a delegacia,mas não sabemos se ele iria se entregar", afirmou o inspetor.

Fiança e anulação

Inicialmente, o condutor tinha sido autuado por lesão corporal e por não prestar socorro. Wenderson estava em liberdade desde o dia do acidente após pagar fiança de R$ 1,5 mil. Porém, o Ministério Público do Espírito Santo determinou, nesta segunda-feira (26), que a fiança fosse anulada e negou o pedido de prisão por homicídio e tentativa de homicídio qualificado, ambos por dolo eventual, solicitado pela Polícia Civil.

A Gazeta, Vilmara Fernandes, A Justiça definiu que ele fosse preso por prisão em flagrante. Menos de 24 horas depois, de acordo com o documento obtido pela colunista deVilmara Fernandes, a Justiça acatou uma nova solicitação da PC de prisão preventiva . Isso por conta de a PC ter buscado o investigado nesta terça-feira (27) no endereço fornecido por ele as autoridades policiais, mas não o encontraram. Ele também não atendeu as ligações.

Entenda o caso

Mara Núbia Borges da Vitória Fantoni, 36 anos, e Laura Beatriz da Vitória Fantoni, de cinco anos, foram atropeladas enquanto atravessavam na faixa de pedestres em frente ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha , na noite de quarta-feira (21).

Testemunhas e imagem de videomonitoramento flagraram o motorista, que estava em um carro preto, furando o sinal vermelho e atingindo as duas, que foram arremessadas a cerca de 20 metros. A menina, de 5 anos, estava no colo da mulher. O condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro.

Heidson Fantoni, pai da criança, conversou com a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, e contou que a filha estava passando mal e, por isso, foi levada ao PA. Após o fim do atendimento, ele foi buscar as duas e estacionou o carro em uma rua transversal. A esposa dele e a menina estavam indo encontrá-lo quando foram atingidas.