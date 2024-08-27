O mecânico Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, de 20 anos, foi preso nesta terça-feira (27) na Avenida Hugo Viola, em Vitória. Wenderson é o motorista do carro que atropelou mãe e filha em Vila Velha na quarta-feira (21). A criança morreu às 15h45 de sexta, por politraumatismo, e foi enterrada na tarde de sábado (24). Já a mãe, Mara Núbia da Vitória Fantoni, de 36 anos, foi operada no braço esquerdo nesta tarde e ainda passará por outras cirurgias, segundo familiares. Ele foi localizado pela Guarda Municipal de Vitória, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.
Após ser preso e levado para a Delegacia Delitos de Trânsito, o motorista foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
O advogado Rômulo Almeida Delai, que assumiu a defesa de Wenderson, informou ao repórter Vinícius Zagoto, de A Gazeta, que o cliente se dirigia até a Delegacia de Delitos de Trânsito, quando o veículo foi abordado pela Guarda Municipal na altura do viaduto em frente à Ufes. A defesa salientou ainda que o delegado e ele já esperavam pelo motorista na DDT, quando ocorreu a prisão.
"Conforme dito no vídeo gravado por Wenderson no dia 22 de agosto, em que pede perdão pelo atropelamento, ele honrou o compromisso de se entregar, após a defesa tomar ciência do mandado de prisão, às 13h20 desta terça-feira (27), quando teve acesso ao mandado de prisão. A partir daí foi combinado um horário e o acompanhamos até a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito", disse.
O advogado informou ainda que dará mais informações assim que estudar o inquérito e afirmou que vai aguardar os laudos da perícia sobre o acidente.
Em atendimento à imprensa na noite desta terça-feira (27) o inspetor Victor do Grupamento Tático Operacional (GTO), que participou da localização de Wenderson, disse que ele estava em um carro com um homem e uma mulher.
Motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha é preso
"A Hilux seguia em direção a Jardim da Penha quando abordamos no ponto de bloqueio. A motorista informou que estavam levando uma pessoa com mandado de prisão em aberto. Constatamos que era o rapaz no sistema e ele não resistiu, quando o conduzimos a delegacia,mas não sabemos se ele iria se entregar", afirmou o inspetor.
Fiança e anulação
Inicialmente, o condutor tinha sido autuado por lesão corporal e por não prestar socorro. Wenderson estava em liberdade desde o dia do acidente após pagar fiança de R$ 1,5 mil. Porém, o Ministério Público do Espírito Santo determinou, nesta segunda-feira (26), que a fiança fosse anulada e negou o pedido de prisão por homicídio e tentativa de homicídio qualificado, ambos por dolo eventual, solicitado pela Polícia Civil.
A Justiça definiu que ele fosse preso por prisão em flagrante. Menos de 24 horas depois, de acordo com o documento obtido pela colunista de A Gazeta, Vilmara Fernandes, a Justiça acatou uma nova solicitação da PC de prisão preventiva. Isso por conta de a PC ter buscado o investigado nesta terça-feira (27) no endereço fornecido por ele as autoridades policiais, mas não o encontraram. Ele também não atendeu as ligações.
Na noite de quinta-feira (22), o motorista enviou um vídeo para a reportagem de A Gazeta admitindo o erro. Afirmou ainda que pagaria pelas atitudes que teve e "se precisar ficar preso, ficarei preso".
Entenda o caso
Mara Núbia Borges da Vitória Fantoni, 36 anos, e Laura Beatriz da Vitória Fantoni, de cinco anos, foram atropeladas enquanto atravessavam na faixa de pedestres em frente ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (21).
Testemunhas e imagem de videomonitoramento flagraram o motorista, que estava em um carro preto, furando o sinal vermelho e atingindo as duas, que foram arremessadas a cerca de 20 metros. A menina, de 5 anos, estava no colo da mulher. O condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro.
Heidson Fantoni, pai da criança, conversou com a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, e contou que a filha estava passando mal e, por isso, foi levada ao PA. Após o fim do atendimento, ele foi buscar as duas e estacionou o carro em uma rua transversal. A esposa dele e a menina estavam indo encontrá-lo quando foram atingidas.
A mãe recebeu alta no fim da tarde de quinta-feira (22), mas acabou voltando horas depois após receber a notícia do estado de saúde da filha. Mara saiu novamente do centro médico na tarde de sexta-feira para se despedir da filha.
Na tarde de sábado (24), o enterro de Laura foi acompanhado por parentes e amigos dos familiares, que disseram que a criança foi um "presente na vida".