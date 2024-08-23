Mãe e filha atropeladas: polícia pede prisão por homicídio qualificado

A Polícia Civil representou à Justiça, nesta sexta-feira (23, pela prisão preventiva de Wenderson Melo, pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com dolo eventual. A corporação informou que agora aguarda decisão judicial para dar cumprimento ao mandado. O homem de 20 anos é o motorista do Fox preto que atropelou mãe e filha na faixa de pedestres na Glória, em Vila Velha, na quarta-feira (21).
O dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de produzir um resultado, mesmo não querendo que ele se concretize. No caso, quem pratica a ação sabe que o resultado é provável e possível, e aceita que ele ocorra. Mara Núbia Borges, de 36 anos, e Laura Beatriz, de cinco anos, estavam juntas quando foram atingidas pelo veículo.
Wenderson está em liberdade após se apresentar na Delegacia Regional de Vila Velha cerca de uma hora depois da batida. O condutor foi solto após pagar R$ 1,5 mil de fiança.
Criança morreu
A criança de cinco anos teve a morte cerebral confirmada às 15h45 desta sexta-feira (23). A otícia foi confirmada pelo próprio pai da pequena Laura Beatriz da Vitória Fantoni à reportagem da TV Gazeta.
Laura estava internada em estado gravíssimo no Hospital Infantil de Vitória, em Bento Ferreira, com traumatismo craniano e sem reagir a estímulos, mesmo após a retirada de sedação.
Um tio de Laura informou que o sepultamento deve ocorrer no Cemitério de Santo Antônio, na Capital, na manhã de sábado (24).
O CASO
- Laura estava sentindo dores e foi levada pela mãe ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, na noite de quarta-feira (21). Após o atendimento, a mãe — com a menina no colo — seguia ao encontro do marido, que a aguardava de carro numa rua transversal. No momento em que atravessavam a faixa de pedestres, foram atingidas por um carro e arremessadas por cerca de 20 metros.
- Imagens de câmera de monitoramento mostram que o sinal para pedestres estava aberto e que o motorista avança sobre a faixa. As duas ficaram caídas no asfalto e o motorista do veículo não voltou para prestar socorro.
- O condutor levou o carro para uma oficina e, uma hora e vinte depois do acidente, Wenderson Fagundes Melo, de 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado por lesão corporal culposa, mas acabou liberado após pagar fiança. O valor estipulado pela autoridade policial não foi revelado pela Polícia Civil.
- A mãe teve fraturas pelo corpo e vai precisar passar por cirurgias. A criança já foi internada em estado gravíssimo, intubada e sem reagir a estímulos. Na tarde de sexta-feira (23) teve a morte cerebral confirmada.
- Em vídeo enviado à reportagem, o motorista pediu perdão e disse: "Se precisar ficar preso, ficarei preso".