Família destruída

Mãe e filha atropeladas: polícia pede prisão por homicídio qualificado

Wenderson Fagundes Melo de Oliveira se apresentou na Delegacia de Vila Velha uma hora após o acidente e foi liberado mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1,5 mil
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 ago 2024 às 18:57

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 18:57

Polícia pede prisão de Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, de 20 anos, que atropelou mãe e filha na faixa de pedestre em Vila Velha.
Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, de 20 anos, confessou ter atropelado mãe e filha na faixa de pedestres em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
A Polícia Civil representou à Justiça, nesta sexta-feira (23, pela prisão preventiva de Wenderson Melo, pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com dolo eventual. A corporação informou que agora aguarda decisão judicial para dar cumprimento ao mandado. O homem de 20 anos é o motorista do Fox preto que atropelou mãe e filha na faixa de pedestres na Glória, em Vila Velha, na quarta-feira (21).
O dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de produzir um resultado, mesmo não querendo que ele se concretize. No caso, quem pratica a ação sabe que o resultado é provável e possível, e aceita que ele ocorra. Mara Núbia Borges, de 36 anos, e Laura Beatriz, de cinco anos, estavam juntas quando foram atingidas pelo veículo. 
Wenderson está em liberdade após se apresentar na Delegacia Regional de Vila Velha cerca de uma hora depois da batida. O condutor foi solto após pagar R$ 1,5 mil de fiança. 

Criança morreu

A criança de cinco anos teve a morte cerebral confirmada às 15h45 desta sexta-feira (23). A otícia foi confirmada pelo próprio pai da pequena Laura Beatriz da Vitória Fantoni à reportagem da TV Gazeta.
Laura estava internada em estado gravíssimo no Hospital Infantil de Vitória, em Bento Ferreira, com traumatismo craniano e sem reagir a estímulos, mesmo após a retirada de sedação.
Um tio de Laura informou que o sepultamento deve ocorrer no Cemitério de Santo Antônio, na Capital, na manhã de sábado (24).
O CASO

