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Pedido por justiça

'Não tenho raiva dele, mas espero a prisão', diz pai de criança atropelada sobre motorista

Após a despedida comovente neste sábado (24), o pai de Laura Beatriz, vítima de atropelamento enquanto estava no colo da mãe, afirmou não ter raiva do motorista ou de sua família, mas que espera por justiça
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

24 ago 2024 às 19:43

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 19:43

Familiares e amigos enterraram, na tarde deste sábado (24), a pequena Laura Beatriz, de apenas 5 anos, vítima de atropelamento enquanto estava no colo da mãe, em Vila Velha. Pouco antes da despedida, o pai da menina, Heidson Fantoni, externou a dor, a saudade e ainda disse aceitar o pedido de perdão de Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, motorista do carro que atingiu mãe e filha, mas que espera a prisão do rapaz de 20 anos.
O sepultamento no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, reuniu parentes da criança e amigos da família. Heidson chegou ao velório por volta das 14h e contou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que não possui sentimento de raiva em relação ao motorista do acidente, mas que ainda busca por justiça.  
"Não tenho raiva dele, não tenho raiva da família. Deixar a justiça ser feita e a justiça está sendo feita. Espero que a prisão seja decretada, sei que Deus está no controle. Estamos deixando Deus trabalhar. É só Deus confiar"
Heidson Fantoni - Pai de Laura Beatriz
Laura ficou internada por dois dias em estado gravíssimo após o acidente, ocorrido na útlima quarta-feira (21), e teve sua morte confirmada por politraumatismo na tarde de sexta-feira (23), após não responder aos estímulos médicos.
A mãe da criança, Mara Núbia Borges da Vitória, de 36 anos, que também foi atingida no acidente, se despediu da filha em prantos e em uma cadeira de rodas.  Ela está com o joelho e os braços quebrados e não consegue andar devido aos ferimentos sofridos no atropelamento.
Mara ainda vai passar por três cirurgias, pois não movimenta o lado esquerdo, e colocará pinos. Segundo Heidson, o quadro da mãe de Laura apresenta melhoras e o primeiro procedimento cirúrgico está previsto para o próximo dia 28.
Heidson ainda apelou para que população, que se comoveu com o caso, não promova linchamento ou ameace o motorista, ou sua família, apenas que aguarde a ação da justiça. 
"Eu só peço uma coisa: vamos deixar que a justiça faça o papel dela, não façam vingança. A gente só tem que esperar justiça e a justiça já está sendo feita"
Heidson Fantoni - Pai de Laura Beatriz

Pedido de prisão

Logo após a confirmação da morte da criança na tarde de sexta, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) pediu a prisão do condutor do veículo pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com dolo eventual. A corporação informou que agora aguarda decisão judicial para dar cumprimento ao mandado.
O dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de produzir um resultado, mesmo não querendo que ele se concretize. No caso, quem pratica a ação sabe que o resultado é provável e possível, e aceita que ele ocorra. Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, o motorista do carro, está em liberdade após se apresentar na Delegacia Regional de Vila Velha cerca de uma hora depois da batida. O condutor foi solto após pagar R$ 1,5 mil de fiança.
Até a publicação desta reportagem, Wenderson não havia dado entrada no sistema prisional.

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