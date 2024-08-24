'Não tenho raiva dele, mas espero a prisão', diz pai de criança atropelada sobre motorista

O sepultamento no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória , reuniu parentes da criança e amigos da família. Heidson chegou ao velório por volta das 14h e contou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que não possui sentimento de raiva em relação ao motorista do acidente, mas que ainda busca por justiça.

"Não tenho raiva dele, não tenho raiva da família. Deixar a justiça ser feita e a justiça está sendo feita. Espero que a prisão seja decretada, sei que Deus está no controle. Estamos deixando Deus trabalhar. É só Deus confiar" Heidson Fantoni - Pai de Laura Beatriz

A mãe da criança, Mara Núbia Borges da Vitória, de 36 anos, que também foi atingida no acidente, se despediu da filha em prantos e em uma cadeira de rodas. Ela está com o joelho e os braços quebrados e não consegue andar devido aos ferimentos sofridos no atropelamento.

Mara ainda vai passar por três cirurgias, pois não movimenta o lado esquerdo, e colocará pinos. Segundo Heidson, o quadro da mãe de Laura apresenta melhoras e o primeiro procedimento cirúrgico está previsto para o próximo dia 28.

Heidson ainda apelou para que população, que se comoveu com o caso, não promova linchamento ou ameace o motorista, ou sua família, apenas que aguarde a ação da justiça.

"Eu só peço uma coisa: vamos deixar que a justiça faça o papel dela, não façam vingança. A gente só tem que esperar justiça e a justiça já está sendo feita" Heidson Fantoni - Pai de Laura Beatriz

Pedido de prisão

O dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de produzir um resultado, mesmo não querendo que ele se concretize. No caso, quem pratica a ação sabe que o resultado é provável e possível, e aceita que ele ocorra. Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, o motorista do carro, está em liberdade após se apresentar na Delegacia Regional de Vila Velha cerca de uma hora depois da batida. O condutor foi solto após pagar R$ 1,5 mil de fiança.

Até a publicação desta reportagem, Wenderson não havia dado entrada no sistema prisional.

Relembre o caso