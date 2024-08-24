'Não tenho raiva dele, mas espero a prisão', diz pai de criança atropelada sobre motorista

Familiares e amigos enterraram, na tarde deste sábado (24), a pequena Laura Beatriz, de apenas 5 anos, vítima de atropelamento enquanto estava no colo da mãe, em Vila Velha. Pouco antes da despedida, o pai da menina, Heidson Fantoni, externou a dor, a saudade e ainda disse aceitar o pedido de perdão de Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, motorista do carro que atingiu mãe e filha, mas que espera a prisão do rapaz de 20 anos.
O sepultamento no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, reuniu parentes da criança e amigos da família. Heidson chegou ao velório por volta das 14h e contou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que não possui sentimento de raiva em relação ao motorista do acidente, mas que ainda busca por justiça.
"Não tenho raiva dele, não tenho raiva da família. Deixar a justiça ser feita e a justiça está sendo feita. Espero que a prisão seja decretada, sei que Deus está no controle. Estamos deixando Deus trabalhar. É só Deus confiar"
Laura ficou internada por dois dias em estado gravíssimo após o acidente, ocorrido na útlima quarta-feira (21), e teve sua morte confirmada por politraumatismo na tarde de sexta-feira (23), após não responder aos estímulos médicos.
A mãe da criança, Mara Núbia Borges da Vitória, de 36 anos, que também foi atingida no acidente, se despediu da filha em prantos e em uma cadeira de rodas. Ela está com o joelho e os braços quebrados e não consegue andar devido aos ferimentos sofridos no atropelamento.
Mara ainda vai passar por três cirurgias, pois não movimenta o lado esquerdo, e colocará pinos. Segundo Heidson, o quadro da mãe de Laura apresenta melhoras e o primeiro procedimento cirúrgico está previsto para o próximo dia 28.
Heidson ainda apelou para que população, que se comoveu com o caso, não promova linchamento ou ameace o motorista, ou sua família, apenas que aguarde a ação da justiça.
"Eu só peço uma coisa: vamos deixar que a justiça faça o papel dela, não façam vingança. A gente só tem que esperar justiça e a justiça já está sendo feita"
Pedido de prisão
Logo após a confirmação da morte da criança na tarde de sexta, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) pediu a prisão do condutor do veículo pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com dolo eventual. A corporação informou que agora aguarda decisão judicial para dar cumprimento ao mandado.
O dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de produzir um resultado, mesmo não querendo que ele se concretize. No caso, quem pratica a ação sabe que o resultado é provável e possível, e aceita que ele ocorra. Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, o motorista do carro, está em liberdade após se apresentar na Delegacia Regional de Vila Velha cerca de uma hora depois da batida. O condutor foi solto após pagar R$ 1,5 mil de fiança.
Até a publicação desta reportagem, Wenderson não havia dado entrada no sistema prisional.
Relembre o caso
- Laura estava sentindo dores e foi levada pela mãe ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, na noite de quarta-feira (21). Após o atendimento, a mãe — com a menina no colo — seguia ao encontro do marido, que a aguardava de carro numa rua transversal. No momento em que atravessavam a faixa de pedestres, foram atingidas por um carro e arremessadas por cerca de 20 metros.
- Imagens de câmera de monitoramento mostram que o sinal para pedestres estava aberto e que o motorista avança sobre a faixa. As duas ficaram caídas no asfalto e o motorista do veículo não voltou para prestar socorro.
- O condutor levou o carro para uma oficina e, uma hora e vinte depois do acidente, Wenderson Fagundes Melo, de 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado por lesão corporal culposa, mas acabou liberado após pagar fiança.
- A mãe teve fraturas pelo corpo e vai precisar passar por cirurgias. A criança já foi internada em estado gravíssimo, intubada e sem reagir a estímulos. Na tarde de sexta-feira (23) teve a morte cerebral confirmada.
- Em vídeo enviado à reportagem, o motorista pediu perdão e disse: "Se precisar ficar preso, ficarei preso".
- Após a confirmação da morte da criança, a Polícia Civil pediu a prisão do motorista. Entretanto, até o momento do enterro de Laura, Wenderson Fagundes ainda não havia dado entrada no sistema prisional.