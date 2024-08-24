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Família destruída

"Fiquei até o último segundo ao lado dela". O desabafo do pai de criança atropelada no ES

Nesta sexta-feira (23) Laura Beatriz da Vitória Fantoni, de cinco anos, morreu após dois dias internada após ser atropelada junto da mãe, em Vila Velha
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

24 ago 2024 às 07:59

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 07:59

Heidson Fantoni, pai de Laura e marido de Mara, atropeladas na faixa de pedestres em Vila Velha
Heidson Fantoni, pai de Laura e marido de Mara, atropeladas na faixa de pedestres em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão e Redes Sociais
Lado a lado e inseparáveis. Assim foram os últimos momentos entre a pequena Laura Beatriz e o pai, Heidson Fantoni. Nos segundos finais de vida da criança, Heidson não quis deixar a menina sozinha. “O coração dela foi parando e eu estava ao lado dela e não pude fazer nada, ela morreu nos meus braços”, contou Heidson.
A mãe chegou poucos minutos após a morte, mas fez questão de entrar e ver a pequena. Laura, de 5 anos, morreu de politraumatismo na tarde desta sexta-feira (23). A menina não respondia aos estímulos após a retirada da sedação desde quinta-feira (22).
Ela e mãe, Mara Núbia Borges da Vitória, de 36 anos, foram atropeladas enquanto atravessam a faixa de pedestres na Glória, em Vila Velha na quarta-feira (23). No dia, Mara foi para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Laura estava internada no Hospital Infantil Milena Gottardi, na Capital. 
"Agora ela tá nos braços do Senhor. Fiquei sabendo agora que o pescoço dela estava quebrado atrás, quer dizer que se fosse para ela viver, viveria tetraplégica em cima de uma cadeira de rodas. Como eu ia dizer pra ela que ela não anda e mexe mais os braços. Acredito que Deus fez o melhor"
Heidson Fantoni - Pai de laura e esposo de Mara
Mara recebeu liberação novamente do centro médico e segue em casa. Porém vai passar por três cirurgias, não movimenta o lado esquerdo e colocará pinos.
"E agora? É só eu e ela. Tenho a minha enteada que também tem autismo e sou o provedor da casa. Como que vou fazer pra cuidar da minha esposa?"
Heidson Fantoni - Pai de laura e esposo de Mara
O motorista do Fox preto que atingiu as duas pagou R$ 1,5 mil de fiança no dia do acidente e foi liberado. Porém, nesta sexta-feira, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva de Wenderson Faugundes de Melo, de 20 anos, por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com dolo eventual. 

Pedido por justiça

Após lutar pela para oferecer o melhor para a filha durante os últimos dias de vida, Heidson agora quer justiça. O companheiro de Mara espera que agora venha parte divina quanto terrena.
“Eu fiquei sabendo [pedido de prisão] pelas redes sociais. Eu fico feliz porque a justiça está sendo feita. A pessoa que atropelou a minha esposa e uma criança chegaram só uma hora depois na delegacia. Foram porque a autoridade que estava comigo correu atrás, pegou a placa e ligou para o dono do carro. Só chegaram lá porque foram pressionadas”.
A mãe, Mara Núbia Borges, e a filha, Laura Beatriz, de 5 anos, atropelas em Vila Velha
A mãe, Mara Núbia Borges, e a filha, Laura Beatriz, de 5 anos, atropeladas em Vila Velha Crédito: Redes Sociais
Heidson contou que recebeu ligações e mensagens de familiares de Wenderson, mais informou que não vai atender. A conversa agora é na Justiça para o pai de Laura.
"Com o barulho falaram que se precisarmos de alguma coisa, mas não adianta, já passou porque quando precisei ninguém veio, na hora [na delegacia] ninguém perguntou como que estava e falou 'meu filho errou, mas estamos juntos'. Agora estão comentando, querem pagar de bom. Não vou responder", afirmou Heidson. 

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