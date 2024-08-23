Polícia pede prisão preventiva de motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha

A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito pediu a prisão preventiva do condutor do veículo que atropelou mãe e filha na faixa de pedestres, na Glória, em Vila Velha, na última quarta-feira (21). A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande na tarde desta sexta-feira (23). A Polícia Civil informou que representou à Justiça pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com dolo eventual. A corporação aguarda decisão judicial para dar cumprimento ao mandado.
Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, de 20 anos, foi liberado da delegacia após pagar fiança de R$ 1,5 mil, horas depois do acidente. Segundo a Polícia Militar, o condutor foi autuado por lesão corporal e omissão de socorro, já que não parou para atender as vítimas. A decisão foi anunciada logo após a morte de Laura Beatriz, de cinco anos, ser confirmada. A criança estava no colo da mãe quando o carro atingiu as duas, que tinham saído do Pronto Atendimento da Glória.
Casagrande ainda lamentou a morte da criança. "Triste demais a notícia da morte da pequena Laura Beatriz. Casos como esse nos lembram da urgente necessidade de refletir sobre a violência no trânsito e suas trágicas consequências. Minha solidariedade a toda sua família e amigos", afirmou o Chefe do Executivo.