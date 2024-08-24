"Laurinha foi um presente", diz tia de menina morta em atropelamento em Vila Velha

Laura Beatriz morreu após ser atropelada, junto com a mãe, enquanto atravessam a faixa de pedestres. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A menina, de apenas cinco anos, ficou internada em estado grave por dois dias até o falecimento. No Cemitério de Santo Antônio, em Vitória , onde o sepultamento será realizado na tarde deste sábado (24), parentes e amigos da família se reuniram para a despedida.

“É muita dor. Por que acabar com uma família e ainda querer pedir desculpas? Desculpas não vão trazer ela de volta com o sorrisinho doce e com as brincadeiras”, lamentou Aline Cristina, tia de criação de Laura, em conversa com o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta.

Corpo de Laura Beatriz chega ao cemitério em Vitória Crédito: Cristian Miranda / TV Gazeta

Segundo a mulher, o sentimento é de desolação na família. “Minha filha quase foi parar no hospital [quando soube da morte de Laura]. Ela tem sete aninhos e disse que queria se despedir do anjinho dela”, completou. “É o primeiro velório da nossa família para uma criança em uma fatalidade dessa. Para quê passar o sinal [vermelho] naquela velocidade?”, indagou a mulher, questionando a atitude do motorista.

"Nossa família vai ficar sem um anjo. A gente espera que as autoridades façam alguma coisa. [As pessoas] têm que ter consciência do que fazem no trânsito. Perdemos uma vida e a mãe está toda 'quebrada', cheia de dor no corpo, além da dor no coração, que é muito forte", disse Geruza Ramos, tia-avó de Laura.

Pedido de prisão

Logo após a confirmação da morte da criança na tarde de sexta, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) pediu a prisão do condutor do veículo pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com dolo eventual. A corporação informou que agora aguarda decisão judicial para dar cumprimento ao mandado.

O dolo eventual é quando a pessoa assume o risco de produzir um resultado, mesmo não querendo que ele se concretize. No caso, quem pratica a ação sabe que o resultado é provável e possível, e aceita que ele ocorra. Wenderson Fagundes de Oliveira, o motorista do carro, está em liberdade após se apresentar na Delegacia Regional de Vila Velha cerca de uma hora depois da batida. O condutor foi solto após pagar R$ 1,5 mil de fiança.

A Gazeta na manhã deste sábado, o homem de 20 anos não deu entrada no sistema prisional. Segundo informou a Secretária de Estado da Justiça (Sejus) à reportagem dena manhã deste sábado, o homem de 20 anos não deu entrada no sistema prisional.

O caso