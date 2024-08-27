Justiça determina prisão preventiva de motorista que atropelou mãe e filha no ES

A Justiça determinou a prisão de Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, de 20 anos, que atropelou mãe e filha em Vila velha Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com o documento obtido pela colunista de A Gazeta, Vilmara Fernandes, a decisão aconteceu após a Polícia Civil tentar cumprir o pedido de prisão em flagrante. Porém, ele não foi encontrado no endereço fornecido as autoridades policiais e não atendeu as ligações. Dessa forma, a PC solicitou novamente a prisão preventiva, que foi aceita. Desta forma, diante das tentativas frustradas em prendê-lo, Wenderson é considerado foragido.

Ainda de acordo com o documento, por não ter sido intimado sobre a anulação da fiança, Wenderson deve cumprir com o termo a que se comprometeu quando foi solto no dia do crime. Sendo estes:

“a comparecer perante a autoridade, sempre que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento”

“não [...] mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado”

Em nota, o MPES frisou que a atitude do acusado é diferente dito por ele amplamente em que se disse arrependido e disposto a, se necessário, responder preso por seus atos. A fala de Wenderson citada pelo órgão estadual é do vídeo enviado pelo condutor a reportagem de A Gazeta . Na gravação ele cita que se "se precisasse ser preso, seria" e pediu desculpas.

No dia 23 de agosto, dois dias depois do acidente, o pai do motorista, Alex Melo, afirmou que o filho tinha saído de casa devido a ameaças e a família não sabia onde ele estava.

Investigação aponta avanço de sinal

No processo obtido pela colunista é citado que de acordo a investigação policial , “avançou o sinal vermelho e em alta velocidade atropelou as vítimas Mara Núbia Borges da Vitoria Fantoni e Laura Beatriz da Vitoria Fantoni [...] sendo que, com o atropelamento, ambas as vítimas foram projetadas contra o parabrisa do veículo e na sequência arremessadas violentamente contra o asfalto da via, e em uma atitude vil e covarde, o investigado continua acelerando seu veículo e foge do local do crime sem se importar com o resultado dos seus atos, não prestando socorro às vítimas ou sequer acionando as autoridades responsáveis”

Entenda o caso

Mara Núbia Borges da Vitória Fantoni, 36 anos, e Laura Beatriz da Vitória Fantoni, de cinco anos, foram atropeladas enquanto atravessavam na faixa de pedestres em frente ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (21).

Testemunhas e imagem de videomonitoramento flagraram o motorista, que estava em um carro preto, furando o sinal vermelho e atingindo as duas, que foram arremessadas a cerca de 20 metros. A menina, de 5 anos, estava no colo da mulher. O condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro.

Heidson Fantoni, pai da criança, conversou com a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, e contou que a filha estava passando mal e, por isso, foi levada ao PA. Após o fim do atendimento, ele foi buscar as duas e estacionou o carro em uma rua transversal. A esposa dele e a menina estavam indo encontrá-lo quando foram atingidas.

A mãe recebeu alta no fim da tarde de quinta-feira (22), mas acabou voltando horas depois após receber a notícia do estado de saúde da filha. Mara saiu novamente do centro médico na tarde de sexta-feira para se despedir da filha e nesta terça-feira (27) realizou a primeira cirurgia.