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Crianças denunciaram

Casal é preso suspeito de estupro de vulnerável contra os filhos em Cariacica

As crianças chegaram a relatar na escola e ao Conselho Tutelar que eram abusadas sexualmente pelo pai, no entanto, a mãe ameaçou agredir os filhos por terem feito a denúncia
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 ago 2024 às 14:58

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 14:58

Um casal foi preso na última sexta-feira (23) em Cariacica, suspeito de estupro de vulnerável contra os próprios filhos. A mãe das crianças tem 27 anos e o pai, 31 anos. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). 
A delegada Gabriella Zaché, adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), informou que os detidos são os pais de um menino de 7 anos e de uma menina de 3 anos.
"As crianças relataram na escola e ao Conselho Tutelar que eram abusadas sexualmente pelo genitor. Quando foram chamados ao Conselho Tutelar, a genitora disse que não acreditava nos filhos e que iria agredi-los fisicamente por fazerem a denúncia"
Delegada Gabriella Zaché - Adjunta da DPCA
De acordo com a delegada, a ocorrência foi registrada no dia 2 de agosto. No entanto, as crianças não informaram o período exato em que os abusos ocorreram. A denúncia chegou à polícia logo após o relato das crianças ao Conselho Tutelar.
O pai responderá por estupro de vulnerável e permanece preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. A mãe responderá por estupro de vulnerável por omissão e está presa no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).
Casal é preso suspeito de estupro de vulnerável contra os filhos em Cariacica

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