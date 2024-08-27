Casal é preso suspeito de estupro de vulnerável contra os filhos em Cariacica

Um casal foi preso na última sexta-feira (23) em Cariacica , suspeito de estupro de vulnerável contra os próprios filhos. A mãe das crianças tem 27 anos e o pai, 31 anos. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Ecriad ).

A delegada Gabriella Zaché, adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), informou que os detidos são os pais de um menino de 7 anos e de uma menina de 3 anos.

"As crianças relataram na escola e ao Conselho Tutelar que eram abusadas sexualmente pelo genitor. Quando foram chamados ao Conselho Tutelar, a genitora disse que não acreditava nos filhos e que iria agredi-los fisicamente por fazerem a denúncia" Delegada Gabriella Zaché - Adjunta da DPCA

De acordo com a delegada, a ocorrência foi registrada no dia 2 de agosto. No entanto, as crianças não informaram o período exato em que os abusos ocorreram. A denúncia chegou à polícia logo após o relato das crianças ao Conselho Tutelar.

O pai responderá por estupro de vulnerável e permanece preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. A mãe responderá por estupro de vulnerável por omissão e está presa no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).