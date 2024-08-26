Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é preso suspeito de agredir companheira e filhos dela em Cariacica

Suspeito de 29 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal e praticar vias de fatos, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e vítima solicitou medida protetiva contra ele
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

26 ago 2024 às 10:24

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 10:24

Um homem de 29 anos foi preso no domingo (25) suspeito de agredir a companheira e os enteados na região de Roda D'água, no bairro Novo Brasil, Cariacica. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Gustavo Verner de Souza ainda teria ameaçado a família, dizendo que se estivesse com uma arma de fogo daria um tiro em cada um deles.
A PM informou na ocorrência que, conforme relatado aos policiais, Gustavo teria ficado agressivo com a enteada de 16 anos após ingerir bebida alcoólica. O irmão dela, o enteado dele de 19 anos, foi defender a irmã, dando início a uma briga. A mãe dos jovens e companheira de Gustavo, de 49 anos, na tentativa de proteger o filho, tentou intervir e acabou sendo agredida com diversos socos no rosto, golpes na cabeça e puxões de cabelo. A adolescente também teria sido empurrada e machucado o pé durante a confusão. 
Ainda conforme a ocorrência da PM, Gustavo fez ameaças à família, dizendo que se estivesse armado, "seria uma bala para cada um". No momento em que a guarnição chegou, as vítimas e outros familiares estavam trancados dentro de casa, com medo das ameaças. A mulher disse que o companheiro tem uma arma de fogo, mas os policiais não encontraram o objeto.
A Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito de 29 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por lesão corporal e praticar vias de fatos, ambos na forma da Lei Maria da Penha. A vítima solicitou Medida Protetiva de Urgência (MPU). Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

+ Reportagens

Marido agride esposa em Vila Velha por não ter almoço pronto em casa

Briga em bar termina com homem baleado na Serra

Vendedora é baleada por engano durante ataque do tráfico em Cariacica

Tortura, cárcere e tiro na cabeça: suspeitos de crime em Castelo são presos

Mãe e filha atropeladas: polícia pede prisão por homicídio qualificado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados