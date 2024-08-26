Homem é preso suspeito de agredir companheira e filhos dela em Cariacica

Um homem de 29 anos foi preso no domingo (25) suspeito de agredir a companheira e os enteados na região de Roda D'água, no bairro Novo Brasil, Cariacica . Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Gustavo Verner de Souza ainda teria ameaçado a família, dizendo que se estivesse com uma arma de fogo daria um tiro em cada um deles.

A PM informou na ocorrência que, conforme relatado aos policiais, Gustavo teria ficado agressivo com a enteada de 16 anos após ingerir bebida alcoólica. O irmão dela, o enteado dele de 19 anos, foi defender a irmã, dando início a uma briga. A mãe dos jovens e companheira de Gustavo, de 49 anos, na tentativa de proteger o filho, tentou intervir e acabou sendo agredida com diversos socos no rosto, golpes na cabeça e puxões de cabelo. A adolescente também teria sido empurrada e machucado o pé durante a confusão.

Ainda conforme a ocorrência da PM, Gustavo fez ameaças à família, dizendo que se estivesse armado, "seria uma bala para cada um". No momento em que a guarnição chegou, as vítimas e outros familiares estavam trancados dentro de casa, com medo das ameaças. A mulher disse que o companheiro tem uma arma de fogo, mas os policiais não encontraram o objeto.