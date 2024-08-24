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Bairro São Francisco

Vendedora é baleada por engano durante ataque do tráfico em Cariacica

Mulher conversava com clientes quando foi surpreendida pelos disparos efetuados por traficantes que buscavam por criminosos rivais na Rua Agenor Vasconcelos
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

24 ago 2024 às 13:13

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 13:13

Uma mulher de 63 foi baleada nas pernas durante um ataque de traficantes ao bairro São Francisco, em Cariacica. A mulher, apontada como vendedora de churrasquinho na região, precisou ser carregada por populares após ficar ferida.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a nora da vítima afirmou que ela não tem nenhum envolvimento com o crime, logo, teria sido atingida por engano durante o ataque na Rua Agenor Vasconcelos. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, a mulher estava conversando com clientes quando foi baleada por homens que passaram de moto para atacar criminosos rivais.
Polícia Militar (PMES) fez buscas pela região, mas não encontrou os criminosos que atiraram. A mulher atingida pelos tiros foi levada para o Hospital São Lucas, na Capital.
Segundo a Polícia Civil (PCES), o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
A PCES destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. “Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, complementou a Polícia Civil.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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