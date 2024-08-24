Vendedora é baleada por engano durante ataque do tráfico em Cariacica

Uma mulher de 63 foi baleada nas pernas durante um ataque de traficantes ao bairro São Francisco, em Cariacica. A mulher, apontada como vendedora de churrasquinho na região, precisou ser carregada por populares após ficar ferida.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a nora da vítima afirmou que ela não tem nenhum envolvimento com o crime, logo, teria sido atingida por engano durante o ataque na Rua Agenor Vasconcelos. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, a mulher estava conversando com clientes quando foi baleada por homens que passaram de moto para atacar criminosos rivais.
A Polícia Militar (PMES) fez buscas pela região, mas não encontrou os criminosos que atiraram. A mulher atingida pelos tiros foi levada para o Hospital São Lucas, na Capital.
Segundo a Polícia Civil (PCES), o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
A PCES destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. “Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, complementou a Polícia Civil.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta