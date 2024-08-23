Tortura, cárcere e tiro na cabeça: suspeitos de crime em Castelo são presos

Da esquerda para a direita, na ordem: Matheus Viana Chaves, Hilda Lorrana Chrisostomo Martins, João Marcos de Freitas Pereira, Igor Júnior de Castro, Roger Willian Pereira de Sá e Luana de Souza Custódio, que está foragida Crédito: Divulgação / Polícia Civil / Montagem A Gazeta

Cinco pessoas foram presas por suspeita de tortura, cárcere privado e tentativa de homicídio contra uma mulher em Castelo , no Sul do Espírito Santo. A vítima chegou a se fingir de morta após alvo de tiros. O crime ocorreu em novembro de 2022, e os detalhes foram divulgados pela Polícia Civil nesta sexta-feira (23).

Os alvos foram identificados pela Polícia Civil como Matheus Viana Chaves, Hilda Lorrana Chrisostomo Martins, João Marcos de Freitas Pereira, Igor Júnior de Castro, Roger Willian Pereira de Sá e Luana de Souza Custódio, que está foragida.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram quando a vítima, então com 28 anos, procurou a delegacia após receber alta hospitalar. Acompanhada pelo pai, ela estava traumatizada e com diversas lesões. Com riqueza de detalhes, a vítima relatou aos investigadores o que havia ocorrido. No dia do crime, ela foi ameaçada e torturada, sendo forçada a entrar no carro de um dos suspeitos e levá-los até Cachoeiro de Itapemirim. Lá, o companheiro dela teria "penhorado" um veículo furtado em troca de drogas com um dos envolvidos.

O delegado Estêvão Oggione Leite informou que ao retornar a Castelo, um dos suspeitos realizou um disparo de arma de fogo visando a cabeça da vítima. No entanto, aproveitando a escuridão, ela fingiu estar morta e, em um momento de descuido, conseguiu fugir e pedir ajuda. "Foi assim que demos início às investigações, identificando, localizando e intimando todos os suspeitos a prestarem depoimento", detalhou o titular da Delegacia de Polícia de Castelo.

A Polícia Civil informou que o Ministério Público (MPES) apresentou denúncia à Justiça contra os acusados, solicitando prisão preventiva e a internação de um menor, identificado como o pivô do crime. A Justiça de Castelo aceitou a denúncia, tornando-os réus e ordenando as prisões e a internação.

No dia da expedição dos mandados, um dos suspeitos, de 28 anos, já estava preso por outra investigação relacionada a tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma. Além dele, um adolescente, agora com 19 anos, também já estava internado pelo mesmo crime. A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, cumpriu os mandados de prisão contra outros envolvidos, de 21, 23 e 24 anos.

"Ainda falta cumprir um mandado de prisão preventiva, mas a acusada (Luana de Souza Custódio) está foragida. Diligências estão sendo realizadas diariamente para localizá-la e prendê-la. Uma vez presa, ela será encaminhada ao presídio e todos ficarão à disposição da Justiça" Estevão Oggione Leite - Titular da Delegacia de Polícia de Castelo

Luana de Souza Custódio está foragida, segundo a Polícia Civil Crédito: Divulgação / Polícia Civil

A Gazeta solicitou informações ao Ministério Público (MPES) para obter mais detalhes sobre a denúncia mencionada pela Polícia Civil. O texto será atualizado assim que houver retorno. A reportagem também está em busca da defesa dos citados e mantém o espaço aberto para manifestações.