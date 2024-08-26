Marido agride esposa em Vila Velha por não ter almoço pronto em casa

Um homem de 35 anos foi preso, na tarde de domingo (25), em Vila Garanhuns, Vila Velha , suspeito de agredir a esposa. Conforme registrado no boletim de ocorrência da Polícia Militar, Raphael Galdino da Silva teria dito aos policiais que ficou nervoso após chegar do trabalho e não encontrar o almoço pronto.

A vítima, uma mulher de 48 anos, relatou aos militares que as brigas e ameaças são frequentes, e disse ter sido agredida pelo suspeito com um soco no rosto durante a discussão no domingo. A Polícia Militar informou a ocorrência que, durante a abordagem policial, Raphael fez novas ameaças contra a esposa, afirmando que ela iria "se arrepender".

A repórter Priciele Venturim, da TV Gazeta, apurou que o suspeito admitiu à polícia que ficou nervoso, mas negou ter agredido a esposa. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça na forma da Lei Maria da Penha.