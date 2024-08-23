Acusado de matar mulher a facadas é condenado a mais de 40 anos de prisão no ES

Segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Serra, Zezito, que se encontra preso, cumprirá a pena inicialmente em regime fechado e não poderá recorrer da decisão em liberdade.

O Tribunal do Júri começou às 13 horas desta sexta-feira (23), no Fórum Cível Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, em Carapina, e foi até aproximadamente 17h, quando foi pronunciado a sentença.

A pedido do Ministério Público, o Zezito também foi condenado a pagar pensão mensal às filhas do casal, o correspondente a 2/3 do salário (piso) de uma técnica de enfermagem, profissão exercida pela vítima, até a idade de 24 anos, a contar da data do crime e com a devida correção monetária. Além disso, foi condenado a pagar a quantia de R$ 50 mil, a ser dividida entre as duas filhas, com a devida correção, a título de indenização por danos morais.

A família da vítima esteve presente Fórum e acompanhou emocionada o júri e a leitura da sentença.

RESUMO DO CRIME

Jaciara foi morta com dezenas de facadas pelo marido em Vila Nova de Colares, na Serra. A filha do casal, uma criança de 11 anos, testemunhou o crime e acionou socorro. A mulher foi levada para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, onde a vítima trabalhava como técnica de enfermagem.





Jaciara e Zezito estiveram juntos por 12 anos, mas estavam separados havia 4 meses, porém residindo no mesmo imóvel. O réu não aceitava o fim da relação.





A filha presenciou o crime e pedia que o pai não esfaqueasse a mãe dela. Quando a criança viu que o pai não parava, ela saiu correndo para pedir ajuda aos vizinhos.





O crime aconteceu no dia do aniversário de Jaciara. Zezito fugiu. No dia seguinte, foi a uma delegacia, acompanhado de advogado. Ele prestou depoimento, mas foi liberado pelo delegado. Segundo a Polícia Civil, "por não ter situação de flagrante".





Dias depois, porém, com mandado de prisão expedido pela Justiça, Zezito foi preso. Ele estava no Estado da Bahia.

A reportagem tenta localizar a defesa de Zezito. O espaço segue aberto para manifestação.

Zezito Pereira da Silva Filho e Jaciara da Silva de Moura Crédito: Acervo Pessoal | Montagem A Gazeta

Lei Jaciara

Devido à brutalidade com a qual a vítima foi morta e à repercussão do caso, uma lei no Espírito Santo foi criada para estabelecer o atendimento psicológico para crianças, adolescentes e jovens que tiveram as mães assassinadas em crimes de feminicídio.

A Lei Estadual 11.402, de 20 de setembro de 2021, recebeu o nome de “Jaciara da Silva – atenção e proteção”.