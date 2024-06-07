Julgamento de crime brutal no ES é adiado por ausência de advogado

O julgamento de Zezito Pereira da Silva Moura, acusado de matar com 33 facadas a companheira dele, Jaciara da Silva Moura, que aconteceria nesta sexta-feira (7), foi adiado após o advogado do réu não comparecer. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Espírito Santo.
A reportagem de A Gazeta conversou com o advogado Rogério Pereira da Silva, que faz a defesa de Zezito. Ele contou que sofreu um acidente e machucou o pé, tendo complicações devido a ser diabético. A nova data do julgamento é 23 de agosto.
Rogério disse ainda que a defesa vai alegar no tribunal que, no dia do crime, a vítima e o acusado ingeriram bebidas alcoólicas e Zezito tomou remédios controlados, não tendo consciência no momento do assassinato.
O Tribunal do Júri estava marcado para as 13 horas no Fórum Criminal da Serra. O crime ocorreu no dia 15 de março de 2021. A filha do casal, uma criança de 11 anos, testemunhou o crime.