Julgamento de crime brutal no ES é adiado por ausência de advogado

Zezito Pereira da Silva Filho e Jaciara da Silva de Moura Crédito: Acervo Pessoal | Montagem A Gazeta

julgamento de Zezito Pereira da Silva Moura , acusado de matar com 33 facadas a companheira dele, Jaciara da Silva Moura, que aconteceria nesta sexta-feira (7), foi adiado após o advogado do réu não comparecer. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Espírito Santo.

A reportagem de A Gazeta conversou com o advogado Rogério Pereira da Silva, que faz a defesa de Zezito. Ele contou que sofreu um acidente e machucou o pé, tendo complicações devido a ser diabético. A nova data do julgamento é 23 de agosto.

Rogério disse ainda que a defesa vai alegar no tribunal que, no dia do crime, a vítima e o acusado ingeriram bebidas alcoólicas e Zezito tomou remédios controlados, não tendo consciência no momento do assassinato.