Atualização Após a publicação da reportagem, o Ministério Público informou que o julgamento foi adiado porque o advogado do réu não compareceu ao Tribunal de Júri. (veja mais informações aqui)

Começaria nesta sexta-feira (7) o julgamento de Zezito Pereira da Silva Moura, acusado de matar com 33 facadas a companheira dele, Jaciara da Silva Moura, no dia 15 de março de 2021 . O Tribunal do Júri estava marcado para as 13 horas no Fórum Criminal da Serra.

RESUMO DO CRIME

Jaciara foi morta com dezenas de facadas pelo marido em Vila Nova de Colares, na Serra. A filha do casal, uma criança de 11 anos, testemunhou o crime e acionou socorro. A mulher foi levada para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, onde a vítima trabalhava como técnica de enfermagem.





Jaciara e Zezito estiveram juntos por 12 anos, mas estavam separados havia 4 meses, porém residindo no mesmo imóvel. O réu não aceitava o fim da relação.





A filha presenciou o crime e pedia que o pai não esfaqueasse a mãe dela. Quando a criança viu que o pai não parava, ela saiu correndo para pedir ajuda aos vizinhos.





O crime aconteceu no dia do aniversário de Jaciara. Zezito fugiu. No dia seguinte, foi a uma delegacia, acompanhado de advogado. Ele prestou depoimento, mas foi liberado pelo delegado. Segundo a Polícia Civil, "por não ter situação de flagrante".





Dias depois, porém, com mandado de prisão expedido pela Justiça, Zezito foi preso. Ele estava no Estado da Bahia.

O Ministério Público do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça Criminal da Serra, disse que atua para virar uma página importante no Estado com a condenação de Zezito. O órgão sustenta a acusação pedindo a condenação do réu, assim como a manutenção da prisão, e indenização à família da vítima pelos danos sofridos.

Your browser does not support the audio element. Crime brutal no ES - o julgamento do assassino de Jaciara

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Zezito. O espaço segue aberto para manifestação.

Zezito Pereira da Silva Filho e Jaciara da Silva de Moura Crédito: Acervo Pessoal | Montagem A Gazeta

Lei Jaciara

Devido à brutalidade com a qual a vítima foi morta e à repercussão do caso, uma lei no Espírito Santo foi criada para estabelecer o atendimento psicológico para crianças, adolescentes e jovens que tiveram as mães assassinadas em crimes de feminicídio.