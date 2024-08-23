Suspeito de duplo assassinato em Aracruz é preso na Serra

Um homem, de 22 anos, foi preso na última quinta-feira (22), em Jacaraípe, na Serra , suspeito de cometer um duplo homicídio no dia 19 de junho deste ano, em Aracruz , região Norte do Espírito Santo.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos (Core).

As investigações mostraram que o suspeito é uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro Cidade Pomar, no município da Serra, local onde as vítimas já moraram e tinham familiares.

“Conforme apuramos, o Jhonatan (vítima) era evadido do sistema prisional e adotou posturas no bairro Cidade Pomar que desagradaram outros criminosos locais, motivando assim o crime”, explicou o titular da DHPP de Aracruz, delegado André Jaretta.