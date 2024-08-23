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Detido em Jacaraípe

Suspeito de duplo assassinato em Aracruz é preso na Serra

Os corpos das vítimas, um homem e uma mulher, foram encontrados em uma lagoa na zona rural de Aracruz; crime foi motivado por tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2024 às 16:06

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 16:06

Um homem, de 22 anos, foi preso na última quinta-feira (22), em Jacaraípe, na Serra, suspeito de cometer um duplo homicídio no dia 19 de junho deste ano, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo.
A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos (Core).
Segundo a Polícia Civil, os corpos foram encontrados próximo de uma lagoa na zona rural do município. As vítimas, identificadas como Jhonatan Freitas Rodrigues, vulgo “Jackie Chan”, e Jéssica Esther Santana de Abreu, tinham diversos ferimentos produzidos por disparos de armas de fogo.
As investigações mostraram que o suspeito é uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro Cidade Pomar, no município da Serra, local onde as vítimas já moraram e tinham familiares.
“Conforme apuramos, o Jhonatan (vítima) era evadido do sistema prisional e adotou posturas no bairro Cidade Pomar que desagradaram outros criminosos locais, motivando assim o crime”, explicou o titular da DHPP de Aracruz, delegado André Jaretta.
Após a prisão, ele foi interrogado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA), onde permanecerá à disposição da Justiça.

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