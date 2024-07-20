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Violência

Corpos de homem e mulher são encontrados com marcas de tiros em Aracruz

Os corpos das vítimas foram encontrados próximos a uma lagoa perto de um viveiro particular na tarde deste sábado (20)
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

20 jul 2024 às 18:40

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 18:40

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na tarde desta sexta-feira (19) às margens da lagoa próxima a um viveiro de uma empresa particular em Barra do Riacho, Aracruz, no Norte do Estado. Os corpos estavam com perfurações de arma de fogo.
De acordo com a Polícia Militar, os vigilantes da empresa disseram que o superior deles havia recebido uma denúncia anônima a respeito dos corpos. A perícia foi acionada e as vítimas não foram identificadas.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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