Corpos de homem e mulher são encontrados com marcas de tiros em Aracruz

De acordo com a Polícia Militar, os vigilantes da empresa disseram que o superior deles havia recebido uma denúncia anônima a respeito dos corpos. A perícia foi acionada e as vítimas não foram identificadas.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.