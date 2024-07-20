Carreta com placas de granito tomba na BR 101 em Itapemirim

A repórter Bruna Hemerly, da Tv Gazeta Sul, esteve no local do acidente e apurou que o motorista havia saído de Rio novo do Sul e seguiria para o Mato Grosso. A carreta foi destombada aproximadamente três horas depois do acidente, mas devido ao vazamento de óleo, foi preciso jogar pó de serra antes de liberar o trânsito.