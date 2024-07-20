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Vendedor pede ajuda

Caminhão de coco pega fogo e mercadoria ainda é furtada em Camburi

Wagner Barbosa da Silva acredita que incêndio seja criminoso e explica que, após o veículo ser destruído, mercadorias deixadas no local foram furtadas na manhã deste sábado (20)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 jul 2024 às 12:11

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 12:11

Caminhão de coco pega fogo e mercadoria é roubada em Camburi
Caminhão de coco pega fogo e mercadoria é roubada em Camburi Crédito: Arquivo pessoal
Um conhecido vendedor de água de coco que trabalha no calçadão de Camburi, em Vitória, se deparou com o caminhão que ele usa para o trabalho incendiado na madrugada de sexta-feira (19). Já neste sábado (20), em relato nas redes sociais, ele explicou que, após o veículo ser destruído pelas chamas, a mercadoria remanescente que havia sido deixada guardada no local ainda foi furtada.
Wagner Barbosa da Silva acredita que o incêndio tenha sido criminoso e explica que, ainda na madrugada de sexta-feira (19), recebeu mensagens informando sobre o ataque ao caminhão, mas só as viu pela manhã, quando acordou. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, ele estima que o prejuízo, considerando todas as perdas, chegue a mais de R$ 70 mil. Além dos cocos, Wagner vendia outros produtos, como castanhas, bananinha e água mineral. Ele postou um vídeo pedindo ajuda para conseguir se reerguer profissionalmente. Veja abaixo:
Wagner disse que um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil e um perito esteve no local, mas ele disse que, desde então, não obteve mais informações sobre as investigações.
"Colocaram fogo no meu caminhão e, não sei se por descuido meu ou alguma coisa assim, minha mercadoria ficou lá ontem (19). Aí hoje (20) pela manhã roubaram tudo: castanha, bananinha, tudo. Toda a mercadoria foi roubada de ontem para hoje. É inacreditável como uma pista dessa, tão movimentada, e esse calçadão, ninguém vê"
Wagner Barbosa da Silva - Vendedor de coco
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação do 5º Distrito Policial de Vitória, que está empenhado em identificar e responsabilizar os suspeitos.
"A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado."

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