Suspeito de estuprar enteada de 7 anos em Aracruz é preso em Minas Gerais

Um foragido da Justiça capixaba foi preso na manhã desta sexta-feira (9), por volta das 5h30, na cidade de Bom Jesus do Amparo, em Minas Gerais. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, o preso é suspeito de ter abusado sexualmente da própria enteada, de 7 anos, enquanto morava no bairro Planalto, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. >