Confronto com a PM em Vila Velha termina com um morto e dois feridos

Um confronto de um grupo armado com a Polícia Militar terminou com uma pessoa morta e outros dois feridos na noite de sábado (10), no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. A ocorrência teve início após uma denúncia sobre homens armados andando a pé na região, possivelmente com explosivos. A idade e identidade dos envolvidos não foi revelada, mas o material apreendido com feridos foram foi encaminhados à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).
Segundo a PM, os policiais avistaram um grupo com roupas escuras, armados e em "conduta de patrulha". Ainda de acordo com os relatos dos militares, os suspeitos teriam atirado ao notar a presença da polícia, o que deu início a um confronto.
Após os disparos, os policiais seguiram um rastro de manchas de sangue até uma área de mata que dava acesso à Rua Operária, onde viram um homem tentando fugir pulando o portão de uma residência. Ele foi abordado e, segundo a PM, apresentava ferimentos causados por arma de fogo na região abdominal e na perna.
Ainda conforme PM, o homem foi socorrido pelo Serviço e Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas morreu antes de chegar ao Hospital Evangélico, também em Vila Velha. Durante buscas no local do confronto, os militares encontraram um revólver calibre 38 e um lançador de granadas de fabricação artesanal.
Mais tarde, a PM recebeu informações de que outros envolvidos estariam escondidos em um terreno na mesma rua. Dois suspeitos foram localizados. Ao tentar fugir da abordagem, invadiram uma residência, quebrando uma porta de vidro para se esconder.
Um deles foi reconhecido por um dos militares como um dos suspeitos que estavam no confronto. Ele foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, com dois ferimentos no glúteo. Com ele, a PM encontrou um revólver calibre 38 com munições. O outro ferido apresentava escoriações causadas durante a fuga e carregava uma bolsa com 19 munições de calibre 38, 77 pinos de cocaína, 25 buchas de maconha e mais cerca de 145 gramas de cocaína.