Confronto com a PM em Vila Velha termina com um morto e dois feridos

Segundo a PM, os policiais avistaram um grupo com roupas escuras, armados e em "conduta de patrulha". Ainda de acordo com os relatos dos militares, os suspeitos teriam atirado ao notar a presença da polícia, o que deu início a um confronto.

Após os disparos, os policiais seguiram um rastro de manchas de sangue até uma área de mata que dava acesso à Rua Operária, onde viram um homem tentando fugir pulando o portão de uma residência. Ele foi abordado e, segundo a PM, apresentava ferimentos causados por arma de fogo na região abdominal e na perna.

Ainda conforme PM, o homem foi socorrido pelo Serviço e Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas morreu antes de chegar ao Hospital Evangélico, também em Vila Velha. Durante buscas no local do confronto, os militares encontraram um revólver calibre 38 e um lançador de granadas de fabricação artesanal.

Mais tarde, a PM recebeu informações de que outros envolvidos estariam escondidos em um terreno na mesma rua. Dois suspeitos foram localizados. Ao tentar fugir da abordagem, invadiram uma residência, quebrando uma porta de vidro para se esconder.