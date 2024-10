Mais um corpo enrolado em cobertor é encontrado em Santa Teresa

Segundo a polícia, a vítima encontrada nesta sexta-feira (4) apresentava perfurações por arma de fogo; caso semelhante foi registrado na cidade no dia 28 de setembro

Um corpo enrolado em um cobertor foi encontrado na tarde desta sexta-feira (4), na zona rural de Santa Teresa , região Serrana do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um homem, apresentava perfurações por arma de fogo. A identificação dele não foi revelada.

Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Teresa e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória , onde passará pelo processo de necropsia.

A corporação salientou, por meio de nota, que a população pode colaborar com as investigações "de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios capixabas."