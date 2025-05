Bairro Santa Cruz

Pai é assassinado a tiros dentro de casa ao defender filho em Linhares

Hélio José Silva Gonçalves, de 68 anos, foi morto ao argumentar e entrar em luta corporal com sete suspeitos, que invadiram a residência atrás do filho dele

Um idoso de 68 anos foi assassinado a tiros dentro de casa, no residencial Jocafe, no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (22), e, conforme apuração da reportagem da TV Gazeta Norte, Hélio José Silva Gonçalves foi morto ao argumentar e entrar em luta corporal com sete suspeitos, que invadiram a residência atrás do filho dele.>