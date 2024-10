Adolescentes são mortos durante abordagem da Polícia Militar em Marechal Floriano

Segundo a Polícia Militar, um dos adolescentes estava com a arma apontada para os militares e o outro com a mão escondida em uma mochila

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram mortos durante uma abordagem da Polícia Militar , na manhã desta quinta-feira (3), em Marechal Floriano , região Serrana do Espírito Santo. Segundo a corporação, uma das vítimas apontou uma arma em direção aos militares e o outro estava com uma das mãos em uma mochila.

Foi realizado o patrulhamento no Centro da cidade e na estrada do Caracol durante a madrugada, mas nada foi constatado.

Ao amanhecer, as equipes realizaram o policiamento nas proximidades da casa de um suspeito conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região e por sofrer uma tentativa de homicídio.

Em seguida, a equipe chegou a uma garagem em situação de abandono, que fica em cima da residência do jovem e onde estava guardada uma bicicleta. Os policiais realizaram buscas no local e em um pequeno cômodo aos fundos.

Foi dada voz de prisão, mas um deles foi visto com uma arma em punho e apontado para os PM’s. O outro suspeito estava com uma das mãos em uma mochila.

A dupla foi socorrida pela PM ao Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, no município, onde morreram no centro médico. A Perícia da Polícia Científica foi acionada, sendo encontrado no local da ocorrência um revólver calibre 38 com seis munições intactas, uma identidade e um aparelho celular. Na mochila, foram achadas duas munições calibre 38.