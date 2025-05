Polícia

Operação resulta na maior apreensão de drogas de Vila Valério

Ação foi realizada pelas polícias Militar e Civil; segundo as corporações, essa foi a maior quantidade de drogas recolhida no município

Mais de 20 kg de drogas foram apreendidos em uma área de mata do bairro Nossa Senhora da Penha, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, durante uma operação da Polícia Civil com a Polícia Militar, na noite de quinta-feira (22). Segundo as corporações, essa foi a maior quantidade de entorpecentes recolhida no município. Nenhum suspeito foi detido. >