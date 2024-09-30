Corpo enrolado em cobertor é encontrado em estrada de Santa Teresa

Um corpo que estava enrolado em um cobertor foi encontrado às margens de uma estrada na localidade de Alto Santo Antônio, zona rural de Santa Teresa, Região Centro Serrana do Espírito Santo, na manhã do último sábado (28). A Polícia Militar disse que, após constatar o fato no local, acionou a perícia.
Segundo a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passou pelo processo de necropsia, com objetivo de constatar a causa da morte. A corporação não informou o gênero da pessoa encontrada morta.
Na quarta-feira (2), a vítima foi identificada como Eden Cavalcante de Jesus, de 39 anos. A família dele fez o reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Segundo a Polícia Civil, Eden havia sido dado como desaparecido na sexta-feira (27), quando o irmão dele registrou um boletim de ocorrência informando que a vítima, que estava morando em Santa Teresa, não foi encontrada em casa e não tinha ido trabalhar naquele dia.
Uma familiar, que não quis se identificar, contou para a reportagem de A Gazeta que Eden era da Serra e tinha se mudadopara o Santa Teresa havia cerca de quatro meses. Lá, ele residia com a companheira, que também está desaparecida, segundo parentes do homem. Eles não souberam detalhar se o desaparecimento da mulher foi registrado junto à polícia.
Conforme a Polícia Civil, o laudo cadavérico apontou que a causa da morte foi “hemorragia por ferimento por arma branca”. “As investigações já identificaram um suspeito, mas, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, finalizou a corporação