Corpo enrolado em cobertor é encontrado em estrada de Santa Teresa

Segundo a PC, laudo apontou que Eden sofreu hemorragia causada por ferimento por arma branca Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passou pelo processo de necropsia, com objetivo de constatar a causa da morte. A corporação não informou o gênero da pessoa encontrada morta.

Na quarta-feira (2), a vítima foi identificada como Eden Cavalcante de Jesus, de 39 anos . A família dele fez o reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Segundo a Polícia Civil, Eden havia sido dado como desaparecido na sexta-feira (27), quando o irmão dele registrou um boletim de ocorrência informando que a vítima, que estava morando em Santa Teresa, não foi encontrada em casa e não tinha ido trabalhar naquele dia.

Uma familiar, que não quis se identificar, contou para a reportagem de A Gazeta que Eden era da Serra e tinha se mudadopara o Santa Teresa havia cerca de quatro meses. Lá, ele residia com a companheira, que também está desaparecida, segundo parentes do homem. Eles não souberam detalhar se o desaparecimento da mulher foi registrado junto à polícia.