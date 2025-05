Mortes de comerciantes

Dívida após compra de carro motivou assassinado de comerciantes em Atílio Vivácqua

Suspeito Ésio Luiz Tosta Cansian, de 27 anos, estava sendo pressionado a quitar a dívida. Ele foi preso na tarde de quinta-feira (22)

Publicado em 23 de maio de 2025 às 14:55

Arma e muniçõs foram apreendidas em Atílio Vivácqua Crédito: Polícia Civil

Um conflito no pagamento de um automóvel vendido por Thony Ribeiro Venturi, de 36 anos, e Vitor Fernandes Gomes, de 39, em Atílio Vivácqua, Sul do Espírito Santo, motivou a morte a tiros dos comerciantes, na tarde de quarta-feira (21). Segundo o titular da delegacia do município, Estêvão Oggione Leite, a investigação aponta que o suspeito Ésio Luiz Tosta Cansian, de 27 anos, estava sendo pressionado a quitar a dívida. Ele foi preso na tarde de quinta-feira (22). >

Ésio Luiz Tosta Cansian foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na modalidade ocultação, após a arma ser localizada em uma área de mata na localidade de São Pedro, a poucos metros de onde o crime aconteceu. O corpo de Thony foi encontrado por um morador da região no chão, próximo à caminhonete Hillux. Já Vitor foi localizado sentado no banco do carona. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. >

Ele foi levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. “Na delegacia, ele preferiu exercer o direito constitucional de ficar em silêncio. Mas, averiguamos através de provas, testemunhais e também no acesso ao telefone das vítimas, que havia uma transação comercial da compra veículo no valor de R$ 240 mil que foi intermediado pelas vítimas. Ele teria passado dois cheques, só que eles foram surtados. E, dessa forma, não foi feito o pagamento. Então as vítimas estavam pressionando ele a pagar”, contou o delegado.>

Ainda segundo o delegado Estêvão Oggione Leite, uma pessoa ouvida reconheceu a arma aprendida sendo do suspeito, que a tentou vender dias antes do caso. >

>

Nesta sexta-feira (23), um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do suspeito. Além deum estojo de munição, a polícia civil apreendeu roupas que teriam sido usadas no dia do crime. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. O caso, explicou o delegado, segue em investigação.>

