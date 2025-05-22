Comerciantes são assassinados dentro de carro em Atílio Vivácqua

Vitor Fernandes Gomes e Thony Ribeiro Venturi foram mortos em Arílio Vivácqua Crédito: Carlos Barros

Dois comerciantes, identificados como Thony Ribeiro Venturi, de 36 anos, e Vitor Fernandes Gomes, de 39, foram assassinados a tiros na localidade de São Pedro, em Atílio Vivácqua , no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (21). O suspeito de cometer o duplo homicídio ainda tentou incendiar a caminhonete em que as vítimas estavam. A Polícia Militar disse que, conforme testemunhas ouvidas pela corporação, o caso estaria ligado a uma negociação de veículo.

O corpo de Thony foi encontrado por um morador da região no chão, próximo à caminhonete Hillux. Já Vitor foi localizado sentado no banco do carona, ainda com vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e levou a vítima para um hospital, mas o homem não resistiu às lesões.

Um morador da região contou aos militares que, quando chegou ao local, ainda saía fumaça do veículo e ele estava batido em uma cerca da estrada. A caminhonete e os pertences foram entregues aos familiares das vítimas.

A Polícia Civil disse que caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Atílio Vivácqua e que nenhum suspeito havia sido detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.