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Crime

Comerciantes são assassinados dentro de carro em Atílio Vivácqua

Segundo a Polícia Militar, o suspeito dos homicídios ainda teria tentado incendiar o automóvel; crime teria acontecido após a negociação de um veículo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mai 2025 às 14:03

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 14:03

Vitor Fernandes Gomes e Thony Ribeiro Venturi foram mortos em Arílio Vivácqua
Vitor Fernandes Gomes e Thony Ribeiro Venturi foram mortos em Arílio Vivácqua Crédito: Carlos Barros
Dois comerciantes, identificados como Thony Ribeiro Venturi, de 36 anos, e Vitor Fernandes Gomes, de 39, foram assassinados a tiros na localidade de São Pedro, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (21). O suspeito de cometer o duplo homicídio ainda tentou incendiar a caminhonete em que as vítimas estavam. A Polícia Militar disse que, conforme testemunhas ouvidas pela corporação, o caso estaria ligado a uma negociação de veículo.
O corpo de Thony foi encontrado por um morador da região no chão, próximo à caminhonete Hillux. Já Vitor foi localizado sentado no banco do carona, ainda com vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e levou a vítima para um hospital, mas o homem não resistiu às lesões.
Um morador da região contou aos militares que, quando chegou ao local, ainda saía fumaça do veículo e ele estava batido em uma cerca da estrada. A caminhonete e os pertences foram entregues aos familiares das vítimas.
A Polícia Civil disse que caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Atílio Vivácqua e que nenhum suspeito havia sido detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.
A Prefeitura de Atítlio Vivácqua, lamentou as mortes dos moradores da cidade em suas redes sociais: 

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