Suspeito de matar dois comerciantes a tiros é detido em Atílio Vivácqua

Um homem suspeito de matar dois comerciantes a tiros foi detido nesta quinta-feira (22) em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (21) quando Thony Ribeiro Venturi, de 36 anos, e Vitor Fernandes Gomes, de 39, foram assassinados dentro de um carro na localidade de São Pedro, na zona rural do município. Em seguida, o suspeito também teria tentado incendiar a caminhonete. A motivação estaria ligada a negociação de um veículo, conforme testemunhas relataram à Polícia Militar. As vítimas foram veladas também na tarde desta quinta-feira (22), na cidade.>