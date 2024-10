Abuso

Motorista de ônibus é preso em flagrante por estupro de adolescente no ES

Segundo a polícia, o veículo dirigido pelo motorista pertence a uma associação de assistência social na região Serrana do Estado; abusos aconteciam há mais de um ano

5 min de leitura min de leitura

Um homem de 46 anos, motorista de micro-ônibus de uma unidade da Pestalozzi, na região Serrana do Espírito Santo, foi preso após ter sido flagrado por populares cometendo um estupro, na noite de quarta-feira (2). A vítima é uma adolescente de 15 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, a adolescente também frequenta a instituição proprietária o coletivo. Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), o nome do condutor não será divulgado a fim de preservar a identidade da vítima, assim como a cidade onde a Pestalozzi está sediada e também o município onde ocorreu o caso.

Agredido e contido por populares

Segundo o boletim de ocorrência da PM, o flagrante só foi possível após os pais da adolescente tomarem conhecimento de que a menina sofria os abusos. Em conversa com os policiais, eles relataram que a filha contou que o motorista do micro-ônibus da associação a qual ela frequentava, estacionava o veículo em determinado ponto do percurso até a casa da adolescente e, em um local sem movimentação, mantinha relações sexuais sem o consentimento da menor.

Após o relato da filha, os pais, com outros conhecidos, foram para o local onde a menor disse que o motorista parava o veículo e cometia os abusos. "Como passado por [nome da vítima], o motorista do micro-ônibus estacionou no exato local e horário. Eles observaram que o homem mandou a [vítima] sair do banco da frente e entrar na parte traseira", consta no boletim da PM.

No entanto, no momento em que o motorista tentou fechar a porta traseira do veículo, ele foi surpreendido pelos populares, que o jogaram no chão, o agrediram e o amarraram. Os pais da adolescente ficaram no local até a chegada da viatura.

Ao chegar no local do fato, os militares encontraram o homem já contido. Ele estava amarrado com cordas, com machucados no rosto e lesões pelo corpo. Ele recusou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e, por isso, foi colocado pelos policiais na viatura, momento em que os agentes encontraram um preservativo e um canivete no bolso do homem. No micro-ônibus, foi encontrado um vidro de lubrificante íntimo, um facão e dois celulares.

Abusada há mais de 1 ano

Em conversa com os policiais, a adolescente relatou que os abusos aconteciam há mais de um ano, "que toda segunda e quarta o motorista parava no local, tocava as partes íntimas dela, usava de força para tirar sua roupa, e a ameaçava dizendo que se ela contasse para alguém, ia prejudicar a ela e aos seus pais", narra a ocorrência da PM.

A mãe da menor contou aos militares que há cerca de seis meses já havia notado o desconforto da filha sempre que ela chegava da associação. À época, a menina não relatou o estupro, mas, segundo a mãe, a adolescente chorava muito e dizia não querer ir mais para a associação "pois o motorista a obrigava a ir para o banco da frente do micro-ônibus e a tocava nas pernas e nos seios", consta no documento.

A mãe da jovem também relatou que na época chegou a ir até a associação para contar sobre o ocorrido com a filha. No entanto, foi informado a ela que "não existia esse tipo de coisa no local" e que a menor era uma "criança muito dócil que todos retribuíam tal docilidade".

Nota da Pestalozzi A Associação Pestalozzi vem a público expressar seu mais profundo repúdio à suposta conduta recentemente adotada por um de seus empregados. Tal ação fere gravemente os princípios éticos que sempre guiaram a atuação desta conceituada instituição ao longo dos 33 anos que presta serviços à sociedade. Em sua trajetória, a Associação Pestalozzi sempre se pautou na responsabilidade, integridade e respeito a todos, especialmente aqueles que já vivem à margem da sociedade que tanto sofrem pela falta de conhecimento, preconceito e adequado tratamento/acolhimento. É justamente por isso que não tolera nenhum comportamento que contrarie seus valores fundamentais. Neste contexto, a presente nota tem por finalidade reafirmar seu compromisso com a construção de um ambiente de trabalho que promova o respeito à dignidade humana e a confiança mútua entre empregados, parceiros e a sociedade. Nossa missão é ser uma instituição referência, capaz de incutir na sociedade em que estamos atuando o sentimento de empatia, respeito, cuidado e integridade, fortalecendo a construção de uma sociedade cada vez mais justa, plural e inclusiva, onde há respeito às diferenças entre os indivíduos e sua convivência seja harmoniosa. Atitudes que violam esses ideais devem ser veementemente reprimidas, recebendo das autoridades competentes a punição legal devida. Ainda nesta oportunidade, informamos que estamos comprometidos em prestar todo o apoio necessário à família diretamente envolvida e assegurar que as medidas cabíveis sejam adotadas para que nenhum direito eventualmente violado permaneça impune. Nossa prioridade é prestar o suporte necessário à vítima e todos aqueles atingidos pela conduta inadequada do profissional. Certos do nosso compromisso inabalável com a ética, a responsabilidade, a inclusão e a justiça, continuaremos trabalhando para que esses princípios norteiem não apenas as nossas atividades internas, mas também a relação que construímos com a sociedade.

Motorista de ônibus é preso em flagrante por estupro de adolescente no ES

Após ser detido, o motorista foi encaminhado para um hospital, onde recebeu atendimento médico sob escolta.

Por nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Aracruz, onde o homem foi autuado em flagrante por estupro. Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP), assim que receber alta médica.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta