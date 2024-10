Surpreendidos

Vizinha é presa por agredir e roubar idosos após pedir água em Cariacica

Casal, de 76 e 77 anos, contou à polícia que a suspeita entrou na casa pedindo água; policiais que atenderam à ocorrência registraram que mulher apresentava sinais de embriaguez

Idosos foram vítimas de agressão e roubo dentro de casa em Cariacica. (Archimedis Patrício)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Uma mulher foi presa por agredir e roubar um casal, de 77 e 76 anos, dentro da casa deles, no bairro Nova Valverde, Cariacica, na noite de quarta-feira (2). Segundo os idosos, a suspeita, identificada como Fabrícia Maria Alves Vieira, de 48 anos, é vizinha deles e entrou na casa dizendo querer um copo de água, mas roubou um celular deles.

O idoso disse que ao ver a mulher pegando o aparelho, tentou impedir e entrou em luta corporal com ela, mas acabou agredido. "Eu estava me arrumando para ir à igreja. Ela veio até a minha casa e disse que queria água. Falei para esperar e disse para minha mulher pegar água para ela, foi aí que ela entrou e pegou o celular", contou a vítima, de 77 anos.

Eu disse para ela me devolver o celular, mas ela se recusou. Então, fui pra cima dela para tomar o celular. Ela me empurrou e eu caí em cima da minha esposa X. • Idoso de 77 anos, vítima de agressão

Como consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que, ao chegar à casa do casal, militares constataram que o idoso apresentava lesões na mão direita, e a idosa estava ferida no braço esquerdo. Os policiais que atenderam à ocorrência registraram que Fabrícia aparentava estar sob efeito de álcool. Ela negou ter cometido o crime, mas uma capa de celular, própria para o modelo de aparelho roubado, foi encontrada na residência dela. O celular não foi recuperado. "A pessoa mora há tantos anos perto da gente e faz isso. A gente ajudava ela e aconteceu isso aí", desabafou o idoso de 77 anos.

A suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica para prestar depoimento. O casal de idosos, acompanhado da filha de 42 anos, esteve na delegacia. A vítima disse à reportagem que o encontro na delegacia foi um momento difícil. "Eu só pensava em pegar o celular, porque não temos condição de comprar outro. Eu não imaginei que ela pudesse fazer isso com a gente. É até difícil olhar para ela”, disse a idosa de 76 anos.

Por nota, a PM informou que policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo e lesão corporal no bairro Nova Valverde, Cariacica. "No local, a equipe manteve contato com um homem de 77 anos que informou que a vizinha, que mora na frente da residência dele, invadiu o imóvel e agrediu o morador e a esposa de 76. A vizinha ainda roubou o celular do homem. O casal apresentava lesões pelo corpo", confirmou a corporação.

Ainda segundo a nota, após ter ciência do fato, a guarnição chamou na residência indicada e a suspeita autorizou a entrada dos militares na casa dela. No corredor que dá acesso à casa, foi encontrada uma capa de celular idêntico ao que foi roubado, que foi entregue ao morador, que afirmou ser a capa do celular dele.

A vizinha informou que desconhecia o fato e não pegou telefone algum, mas aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica e afirmou que faz uso bebidas alcoólicas e de entorpecentes. Até o final da ocorrência o celular não foi localizado. A mulher foi encaminhada para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Civil informou que a suspeita, de 48 anos, conduzida à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuada em flagrante por roubo e levada para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a mulher foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde deu entrada nesta quinta-feira (3).

