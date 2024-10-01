Capixaba condenado por participar de chacina no RJ é preso em Vila Velha

Renato Bisi Penna, de 45 anos, foi preso em Vila Velha por participar de chacina no Rio de Janeiro. Crédito: Polícia Civil

Renato Bisi Penna, de 45 anos, foi preso no bairro Araçás, em Vila Velha , por envolvimento em uma chacina no Morro do Santo Amaro, no bairro Catete, no Estado do Rio de Janeiro, em 2006. O homem, que é capixaba – natural do município canela-verde – atuou como ‘vigia’ no crime ao monitorar os corpos das cinco vítimas sendo enterrados, conforme a Polícia Civil. A prisão ocorreu no dia 25 de setembro, 14 anos após o indivíduo ser condenado a 85 anos de reclusão pela Justiça fluminense.

Durante a participação na chacina, Renato acompanhou o responsável por enterrar as vítimas desde a saída dos corpos da cena da execução até o momento em que foram enterrados. A informação foi passada pela Polícia Civil do Espírito Santo em coletiva de imprensa nesta terça-feira (1º).

“Recebemos uma denúncia anônima e após verificar informações fomos até a casa onde ele estava. Uma equipe foi para a casa vizinha para verificar a rota de fuga e outra chamou o morador da residência onde ele permanecia. Nesse momento, a equipe que estava na casa ao lado visualizou Renato fugindo pelos fundos”, disse Adriano Fernandes, delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Ao ser abordado, o homem deu um nome falso para a polícia: Roberto Gonçalves Dias. A mentira era para não ser pego pelo mandado de prisão em aberto, expedido em 2010, pela chacina no Rio de Janeiro. Renato fazia a ponte da venda de drogas entre a região fluminense e a capixaba.

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Renato estava, inclusive, com drogas no bolso, e no terreno da casa onde ele foi encontrado havia uma bolsa com tabletes de haxixe e maconha no valor, segundo ele, de R$ 60 mil. Ainda conforme o preso, cada barra custava R$ 3 mil.

Renato Bisi Penna, de 45 anos, estava com drogas no bolso da calça e uma mochila com tabletes de drogas. Crédito: Polícia Civil

“Ele chegou dia 25 e iria voltar 25, ele não ficava aqui. Vinha para dar ordens e repassar a droga. Renato era natural daqui, mas morava ainda no Morro Santo Amaro, já que para realizar operação no local é preciso ordem judicial”, explicou Cleudes Junior, delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Chacina por seguro de vida

As cinco vítimas da chacina morreram por um seguro de vida. É o que apontou a investigação da 9ª Delegacia do Rio de Janeiro, segundo a PCES. Tudo começou quando a amante do chefe do tráfico de Santo Amaro, chamado Beto, pediu que matassem o pai do filho dela, que é taxista.

A intenção era ficar com o dinheiro do seguro de vida feito pelo motorista em nome do filho deles, uma criança de quatro anos. Veja a sequência do crime:

O taxista é atraído até o Morro Santo Amaro por dois homens, a mando da amante de Beto.

No local, o motorista é assassinado por Beto, que também mata as duas pessoas que atuaram como isca. A intenção era queimar arquivo.

Em seguida, Beto manda um parceiro de facção quebrar os ossos para guardar os corpos no carro. Como ele demorou a fazer o serviço, Beto o matou.

Então, Beto mandou um morador colocar as vítimas no veículo. Ele se negou e também foi morto.

Com todos os cinco executados, o dono do tráfico da região para outro taxista para levar todos os cadáveres. Nesse momento, Renato entra em ação e o vigia até cumprir a solicitação de Beto.