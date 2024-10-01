Ambulância de Conceição do Castelo atropela bois em rodovia no Sul do ES

Ambulância de Conceição do Castelo atropela bois em rodovia do Sul do ES Crédito: Redes sociais

Dois bois invadiram a pista da ES 165 em Conceição do Castelo , na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (1º), e acabaram sendo atropelados por uma ambulância do município. Com o impacto, os animais morreram no local. Ninguém no veículo ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, no local, o motorista contou que retornava com a ambulância da Grande Vitória para Conceição do Castelo, com o passageiro, um profissional da enfermagem, quando se deparou com dois bois em uma reta na pista.

Ele disse que só teve a reação de frear o veículo, o que não foi suficiente para evitar a batida com os animais. Com o impacto, a frente da ambulância foi danificada. O condutor fez o teste do etilômetro que deu negativo. Os animais, segundo a PM, não tinham marcações ou numerais que os identificassem ou seus proprietários.