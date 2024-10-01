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Bairro da Penha

Vidro de viatura da PM é destruído durante protesto em Vitória

Segundo a corporação, nenhum suspeito da ação foi identificado; clima é de tensão na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2024 às 15:42

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 15:42

Viatura é depredada durante manifestação no bairro da Penha, em Vitória
À esquerda, viatura que teve vidro traseiro destruído. À direita, barricada montada em protesto de moradores Crédito: Leitor A Gazeta
O vidro traseiro de uma viatura da Polícia Militar foi destruída durante uma manifestação realizada na região do Bairro da Penha, em Vitória, na tarde desta terça-feira (1º). Segundo a corporação, nenhum suspeito da ação foi identificado.
Desde a noite de segunda-feira (30), após a morte de um adolescente de 16 anos, em São Benedito, na Capital, a região vem sendo alvo de protestos. Dois ônibus do Sistema Transcol foram depredados em Maruípe e no Bonfim.
A Guarda Civil Municipal de Vitória informou que reforçou o patrulhamento na região, em especial nas proximidades das escolas e unidades de saúde. Serviços públicos de Saúde e Educação seguem com funcionamento normal na região.

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