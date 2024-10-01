Vidro de viatura da PM é destruído durante protesto em Vitória

O vidro traseiro de uma viatura da Polícia Militar foi destruída durante uma manifestação realizada na região do Bairro da Penha, em Vitória, na tarde desta terça-feira (1º). Segundo a corporação, nenhum suspeito da ação foi identificado.
Desde a noite de segunda-feira (30), após a morte de um adolescente de 16 anos, em São Benedito, na Capital, a região vem sendo alvo de protestos. Dois ônibus do Sistema Transcol foram depredados em Maruípe e no Bonfim.
A Guarda Civil Municipal de Vitória informou que reforçou o patrulhamento na região, em especial nas proximidades das escolas e unidades de saúde. Serviços públicos de Saúde e Educação seguem com funcionamento normal na região.