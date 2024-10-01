A noite de segunda-feira (30) foi de terror para os moradores em São Benedito, Vitória , e nos bairros no entorno. Um intenso tiroteio e muitos fogos foram registrados na região, e a Polícia Militar foi acionada. Na sequência, durante um confronto entre agentes e indivíduos armados, um adolescente de 16 anos morreu baleado na rua Tenente Setúbal. Após isso, dois ônibus do Transcol foram depredados em Maruípe e no Bonfim, também na Capital.

Conforme apuração da TV Gazeta, militares do Batalhão de Missões Especiais (BME) da PM estavam entregando a ocorrência na 1ª Delegacia Regional de Vitória quando receberam informações de que criminosos haviam descido de São Benedito e apedrejado um ônibus na Avenida Maruípe, bairro de mesmo nome, e outro coletivo na Avenida Professor Hermínio Blackman, em frente a uma escola municipal no Bonfim.

Ônibus é depredado na Avenida Maruípe

Os criminosos arremessaram pedras para quebrar as janelas do coletivo, mas ninguém ficou ferido. O motorista do ônibus, que não quis ser identificado, contou que ficou em estado de choque. "Descendo sentido terminal de Itacibá (Cariacica), mais ou menos uns nove a dez elementos, com pedras na mão, tacaram pedras no para-brisa, e mandaram todo mundo descer", disse.

" Eu abri a porta para os passageiros descerem, e eles começaram a apedrejar o ônibus. Me deram uns chutes e socos e depois saíram correndo" X. - Motorista de um dos ônibus depredados

Minutos depois, há poucos metros do local, um grupo de indivíduos tentou fechar uma das entradas do bairro, mas logo foram impedidos pela Polícia Militar

Your browser does not support the audio element. Intenso tiroteio, morte e dois ônibus depredados em bairro de Vitória

Procurada, a Polícia Militar explicou que militares do BME patrulhavam no bairro São Benedito quando se depararam com um grupo de indivíduos armados. Os suspeitos dispararam contra os militares, que revidaram, momento em que o adolescente de 16 anos foi atingido e morreu. Ainda durante a ocorrência foi apreendida uma pistola, além de munições e drogas.

Polícia Civil informou que a a arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com o carregador. Já as drogas serão levadas para o Laboratório de Química Forense, da PCIES, para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) explicou, na tarde desta terça-feira (1º), que os ônibus depredados foram enviados para a garagem para reparos.

"O GVBus, por sua vez, lamenta os casos de vandalismo, e destaca que os prejuízos recaem em todo o sistema, tanto nas empresas operadoras quanto na população. Isso porque, quando um ônibus é depredado, os passageiros dos veículos atingidos precisam esperar a chegada de outro coletivo para seguir viagem, sem contar que um ônibus, ao ser enviado para reparos, pode demorar semanas para voltar a circular", disse.