Barbatanas de tubarão são novamente apreendidas em operação no ES

Um dos agentes do Ibama próximo a barbatanas de tubarões apreendidas Crédito: Divulgação | Ibama

Em menos de 15 dias, um novo lote de pescados irregulares entre eles barbatanas de tubarão-azul foi apreendido na região Sul do Espírito Santo. As barbatanas são ingredientes exóticos muito consumidos na culinária asiática, e meia tonelada delas foi apreendida na cidade de Piúma na primeira quinzena de setembro . Desta vez, a apreensão foi menor — 20 quilos, e ocorreu na cidade de Itapemirim, também no sul capixaba.

Considerando outros pescados irregulares, a operação do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) conseguiu reter duas toneladas nesta terça-feira (1º). A ação ocorreu no Terminal Pesqueiro de Itaipava e resultou na emissão de 12 multas.

Apreensões neste 1º/10

Duas barbatanas de tubarões galha-branca (espécie ameaçada de extinção)

20 quilos de barbatanas de tubarão-azul (espécie ameaçada de extinção)

Duas toneladas de peixes diversos

A reportagem da TV Gazeta Sul esteve no local e presenciou resistência de alguns pescadores que ameaçaram incendiar embarcações e impedir a ação dos agentes. No entanto, a operação denominada "Makaíra" — realizada tanto pelo Ibama daqui quanto do Rio de Janeiro — seguirá pelos próximos dias.

Segundo o Ibama, foram identificadas infrações ambientais como pesca sem licença, descaracterização de produtos pesqueiros sem comprovação de origem ou autorização e impedimento de fiscalização ambiental. Também houve o descumprimento de uma suspensão anterior relacionada ao uso irregular do Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite.

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