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Fiscalização

Barbatanas de tubarão são novamente apreendidas em operação no ES

Ação do Ibama para fiscalizar pesca irregular apreendeu duas toneladas de peixes — além das barbatanas de tubarão — em terminal de Itapemirim
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 out 2024 às 16:20

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 16:20

Um dos agentes do Ibama próximo a barbatanas de tubarões apreendidas Crédito: Divulgação |  Ibama 
Em menos de 15 dias, um novo lote de pescados irregulares entre eles barbatanas de tubarão-azul foi apreendido na região Sul do Espírito Santo. As barbatanas são ingredientes exóticos muito consumidos na culinária asiática, e meia tonelada delas foi apreendida na cidade de Piúma na primeira quinzena de setembro. Desta vez, a apreensão foi menor — 20 quilos, e ocorreu na cidade de Itapemirim, também no sul capixaba.
Considerando outros pescados irregulares, a operação do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) conseguiu reter duas toneladas nesta terça-feira (1º). A ação ocorreu no Terminal Pesqueiro de Itaipava e resultou na emissão de 12 multas. 
Apreensões neste 1º/10
  • Duas barbatanas de tubarões galha-branca (espécie ameaçada de extinção)
  • 20 quilos de barbatanas de tubarão-azul (espécie ameaçada de extinção)
  • Duas toneladas de peixes diversos
A reportagem da TV Gazeta Sul esteve no local e presenciou resistência de alguns pescadores que ameaçaram incendiar embarcações e impedir a ação dos agentes. No entanto, a operação denominada "Makaíra" — realizada tanto pelo Ibama daqui quanto do Rio de Janeiro — seguirá pelos próximos dias.
Segundo o Ibama, foram identificadas infrações ambientais como pesca sem licença, descaracterização de produtos pesqueiros sem comprovação de origem ou autorização e impedimento de fiscalização ambiental. Também houve o descumprimento de uma suspensão anterior relacionada ao uso irregular do Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite.
Barbatanas de tubarão são novamente apreendidas em operação no ES
Mais detalhes sobre valores de multas, outras possíveis punições aos envolvidos e o que será feito com o material apreendido não foram divulgados.

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