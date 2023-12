Por que tubarão ameaçado de extinção apareceu no ES?

Espécie costuma viver na área entre o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; animal demora 10 anos para chegar à vida adulta e gera somente dois filhotes por vez, a cada dois anos

Na última quinta-feira (14) na praia Parati, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, um tubarão que está criticamente ameaçado de extinção foi encontrado . Segundo relatos de banhistas, o animal teria ficado preso a uma rede de pesca e foi descoberto, já morto, quando a malha foi puxada para a areia . Da espécie Mangona (Carcharias taurus) , o animal tem pouca incidência no litoral capixaba. Então, por que ele veio parar aqui?

Na última semana, o engenheiro de pesca Jones Santander Neto, coordenador do Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas do Espírito Santo (Dimar), reforçou que a Mangona é de fato uma espécie de pouca incidência no litoral do Espírito Santo, porém, raros aparecimentos ocorrem ao longo do ano.