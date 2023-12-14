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Litoral Sul do ES

Tubarão pescado em Anchieta está criticamente ameaçado de extinção, diz Prefeitura

O animal da espécie Mangona foi capturado em uma rede de pesca, na Praia de Parati; nota técnica do município cita que o bicho oferece baixo risco aos humanos

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 18:35

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 dez 2023 às 18:35
tubarão encontrado por um pescador na Praia de Parati, em Anchieta, na manhã desta quinta-feira (14), não apresenta perigos aos seres humanos. É o que cita a nota técnica divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta (Seman), onde pesquisadores ressaltaram que o exemplar capturado é da espécie “Mangona (Carcharias taurus)”, criticamente ameaçada de extinção em todo o mundo e extremamente dócil.
De acordo com moradores, o tubarão estava preso em uma rede de pesca do barco em que o homem estava. Moradores da região relatam que, ao ver o tubarão malhado, o pescador voltou à praia para pedir ajuda de outros pescadores para retirar o animal, que, segundo os relatos, já estava morto.
Na nota divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente na tarde desta quinta-feira (14), o engenheiro de Pesca Jones Santander Neto, Mestre em Recursos Pesqueiros e Aquicultura e Doutor em Biologia Animal, que é Coordenador do Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas do Espírito Santo (DIMAR), informa que essa é uma espécie de pouca incidência no litoral do Espírito Santo, porém, raros aparecimentos ocorrem ao longo do ano.
“É importante reforçar que, além de uma espécie ameaçada de extinção, este animal demora longos períodos para chegar à maturidade sexual (aproximadamente 10 anos), e que sua reprodução ocorre a cada dois anos, sendo gerados APENAS DOIS novos filhotes. Dessa forma, a conservação desta espécie é de suma importância para evitar o desaparecimento dela”, informa a nota.
Tubarão é encontrado em praia de Anchieta
O tubarão pescado em Anchieta tem baixa incidência no Estado, segundo especialistas Crédito: Leitor A Gazeta
Ainda não há informações sobre o que foi feito com o exemplar encontrada em Anchieta. Procurada, a Prefeitura informou que nenhum órgão foi acionado para a ocorrência e a Fiscalização Ambiental foi ao local, porém não encontrou vestígios. Populares confirmaram que um tubarão foi capturado por pescadores de Parati.
De acordo com o Aquário de São Paulo, um macho adulto pode chegar a três metros de comprimento e pesar até 150 quilos.

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