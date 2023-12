Tubarão pescado em Anchieta está criticamente ameaçado de extinção, diz Prefeitura

O animal da espécie Mangona foi capturado em uma rede de pesca, na Praia de Parati; nota técnica do município cita que o bicho oferece baixo risco aos humanos

De acordo com moradores, o tubarão estava preso em uma rede de pesca do barco em que o homem estava. Moradores da região relatam que, ao ver o tubarão malhado, o pescador voltou à praia para pedir ajuda de outros pescadores para retirar o animal, que, segundo os relatos, já estava morto.

Na nota divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente na tarde desta quinta-feira (14), o engenheiro de Pesca Jones Santander Neto, Mestre em Recursos Pesqueiros e Aquicultura e Doutor em Biologia Animal, que é Coordenador do Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas do Espírito Santo (DIMAR), informa que essa é uma espécie de pouca incidência no litoral do Espírito Santo, porém, raros aparecimentos ocorrem ao longo do ano.