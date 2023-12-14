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Em Anchieta

Tubarão "gigante" é pescado em praia do litoral Sul do ES

De acordo com moradores, animal foi achado na rede de um pescador na manhã desta quinta-feira (14), na Praia de Parati

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 16:46

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 dez 2023 às 16:46
Um tubarão de grande proporções foi capturado por um pescador em uma praia de Anchieta, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (14). De acordo com moradores, o bicho foi pescado na Praia de Parati, preso à rede de pesca do barco em que o homem estava. Não há informações sobre o que foi feito com o animal.
Moradores da região relatam que, ao ver o tubarão preso à rede, o pescador voltou à praia para pedir ajuda de outros pescadores para retirada do animal, que, segundo os relatos, já estava morto. Pessoas que estavam na praia fizeram imagens do tubarão na areia.
Tubarão é encontrado em praia de Anchieta
O tubarão foi pescado na Praia de Parati, em Anchieta, nesta quinta-feira (14) Crédito: Leitor A Gazeta
Procurada, a Prefeitura de Anchieta informou que nenhum órgão foi acionado para a ocorrência. Conforme o município, a Fiscalização Ambiental foi ao local e não encontrou vestígios, mas populares confirmaram que um tubarão foi capturado por pescadores de Parati.
O Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) informou que ainda tenta localizar o pescador que encontrou o animal. Ainda não se sabe a espécie e o peso do exemplar pescado em Anchieta. 

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