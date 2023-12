Tubarão "gigante" é pescado em praia do litoral Sul do ES

De acordo com moradores, animal foi achado na rede de um pescador na manhã desta quinta-feira (14), na Praia de Parati

Um tubarão de grande proporções foi capturado por um pescador em uma praia de Anchieta, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (14). De acordo com moradores, o bicho foi pescado na Praia de Parati, preso à rede de pesca do barco em que o homem estava. Não há informações sobre o que foi feito com o animal.