Tubarão "gigante" é pescado em praia do litoral Sul do ES

Um tubarão de grande proporções foi capturado por um pescador em uma praia de Anchieta , no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (14). De acordo com moradores, o bicho foi pescado na Praia de Parati, preso à rede de pesca do barco em que o homem estava. Não há informações sobre o que foi feito com o animal.

Moradores da região relatam que, ao ver o tubarão preso à rede, o pescador voltou à praia para pedir ajuda de outros pescadores para retirada do animal, que, segundo os relatos, já estava morto. Pessoas que estavam na praia fizeram imagens do tubarão na areia.

O tubarão foi pescado na Praia de Parati, em Anchieta, nesta quinta-feira (14) Crédito: Leitor A Gazeta

Procurada, a Prefeitura de Anchieta informou que nenhum órgão foi acionado para a ocorrência. Conforme o município, a Fiscalização Ambiental foi ao local e não encontrou vestígios, mas populares confirmaram que um tubarão foi capturado por pescadores de Parati.