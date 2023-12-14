Tubarão "gigante" é pescado em praia do litoral Sul do ES

Um tubarão de grande proporções foi capturado por um pescador em uma praia de Anchieta, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (14). De acordo com moradores, o bicho foi pescado na Praia de Parati, preso à rede de pesca do barco em que o homem estava. Não há informações sobre o que foi feito com o animal.
Moradores da região relatam que, ao ver o tubarão preso à rede, o pescador voltou à praia para pedir ajuda de outros pescadores para retirada do animal, que, segundo os relatos, já estava morto. Pessoas que estavam na praia fizeram imagens do tubarão na areia.
Procurada, a Prefeitura de Anchieta informou que nenhum órgão foi acionado para a ocorrência. Conforme o município, a Fiscalização Ambiental foi ao local e não encontrou vestígios, mas populares confirmaram que um tubarão foi capturado por pescadores de Parati.
O Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) informou que ainda tenta localizar o pescador que encontrou o animal. Ainda não se sabe a espécie e o peso do exemplar pescado em Anchieta.