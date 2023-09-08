Tubarão-tigre é pescado em praia de Linhares, no Norte do ES; veja vídeo

Um vídeo surpreendente que tem circulado pelas redes sociais desde a manhã desta sexta-feira (8) tem chamado a atenção de muitos internautas. Nele, é possível observar três homens carregando um tubarão , que havia sido pescado por eles, em uma amarração. Devido ao tamanho do animal, outro homem, que fazia a gravação, chega a questionar o peso da espécie.

TV Gazeta Norte, o animal foi pescado na praia de Pontal do Ipiranga, em Segundo apurações da reportagem da, o animal foi pescado na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares , Norte do Espírito Santo. Trata-se de um tubarão-tigre, espécie comum em áreas costeiras.

TV Gazeta Norte, a Secretaria de Meio Ambiente de Linhares informou que não foi acionada por moradores nem pela associação de pescadores do local. Contudo, a pasta explicou à reportagem que, habitualmente, a espécie pode ser avistada na Foz do Rio Doce, na região que engloba os municípios de Em nota à, a Secretaria de Meio Ambiente de Linhares informou que não foi acionada por moradores nem pela associação de pescadores do local. Contudo, a pasta explicou à reportagem que, habitualmente, a espécie pode ser avistada na Foz do Rio Doce, na região que engloba os municípios de São Mateus e Linhares, que faz parte do Banco de Abrolhos — extensão da Plataforma Continental que abriga uma das formações de recifes mais importantes do Oceano Atlântico.

"Uma das explicações para o local ser um paraíso marinho é o fato de ser uma região de passagem da água doce para a salgada, o que faz com que tenha uma riqueza muito grande de nutrientes que atraem os mais variados tipos de espécies" Secretaria de Meio Ambiente de Linhares - Nota à TV Gazeta Norte

A secretaria ainda explicou que a maioria dos casos de aparições de tubarões na costa do Espírito Santo está relacionada às capturas acidentais, por meio das redes de pesca

"Essa captura tem relação com a época migratória desses animais, da fartura ou da falta de alimentos. Nesse último caso, eles se aproximam das redes de pesca para se alimentar dos peixes e acabam ficando presos. Também há situações em que esses animais podem estar debilitados", informou.

A secretaria também fez um alerta aos pescadores e surfistas, que geralmente estão próximos às zonas de risco. "Aos surfistas, é recomendado evitar surfar em áreas próximas aos barcos com redes de pesca", concluiu.