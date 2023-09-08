Pescador é resgatado por helicóptero após sofrer AVC no mar em Linhares

Um pescador, de 43 anos, foi resgatado de um barco no mar de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de quinta-feira (7), após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Foi necessário o uso de uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) para realizar o socorro. O homem foi identificado como Adevaldo Pereira da Silva.
Segundo o Notaer, o barco voltava da Bahia quando o pescador sofreu um mal súbito. O homem, que estava desacordado, foi retirado da embarcação com a ajuda de um guincho elétrico. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez os primeiros procedimentos de emergência ainda no ar.
O helicóptero seguiu até o Aeroporto de Linhares. No local uma ambulância aguardava para levar o homem até o hospital. O pescador foi encaminhado para Colatina, no Hospital Sílvio Avidos. Não foram fornecidos mais detalhes sobre o quadro de saúde dele.